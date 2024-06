Skoda inaugura avanzato simulatore a Mladá Boleslav. Permette test approfonditi sui veicoli in ogni condizione di marcia

Costato oltre 22 milioni di euro, il nuovo simulatore inaugurato da Skoda nello storico impianto di Mladá Boleslav permette di effettuare in laboratorio test approfonditi sui veicoli in condizione di marcia per verificarne la risposta nelle più svariate condizioni di guida, anche metereologiche. Si tratta di un sistema tra i più avanzati all'interno del Gruppo Volkswagen, di cui il marchio Ceco fa parte, progettato per essere impiegato con veicoli a benzina, a gasolio, ibridi ed elettrici. L'area, che occupa una superficie di 550 metri quadrati, comprende rulli in cui possono essere messi alla prova mezzi con potenze sino a 400 Cv e sino alla velocità massima di 265 km/h.

La temperatura interna può essere fatta variare da meno 7 a più 50 gradi, l'umidità dell'aria è impostabile dal 10 al 95%, la pressione può essere modificata per simulare strade d'altura sino a 5.500 metri, l'irraggiamento solare può essere portata sino a un massimo di 1200 W/metro quadrato. «L'apertura del nuovo centro di simulazione - sottolinea Johannes Neft, membro del consiglio di amministrazione di Skoda Auto per il settore tecnologico - rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo automobilistico e riafferma la posizione di leadership di Skoda Auto nell'evoluzione e nel collaudo dei sistemi di trazione e di gestione termica. L'importanza del nuovo Centro di Simulazione e del Centro Emissioni continuerà a crescere, sia in termini di garanzia della qualità dei nostri veicoli di produzione sia nella creazione di propulsori e sistemi altamente efficienti per il futuro».