Smart #1 e THOCK e-Bikes, coppia ecologica. Perfetto feeling fra il crossover EV e la bici da fuoristrada a pedalata assistita

VALLELUNGA - Di solito legati all’ambiente solo ambiente cittadino, i veicoli elettrici, siano essi a due o quattro ruote, stanno allargano i loro orizzonti. Smart e THOCK e-Bikes hanno unito le forze per raccontare un altro modo di vedere e vivere la mobilità a zero emissioni uscendo dalle mura urbane per affrontare una fuga dalla routine quotidiana. La nostra avventura, all’insegna della mobilità sostenibile, parte da Roma per giungere a Calcata. A farci da spalla è la tanto attesa Smart #1, il primo Suv del marchio nato dalla sinergia tra Mercedes e Geely, finalmente disponibile all’acquisto (con prezzi a partire da 40.650 Euro). Lo stile Smart, anche se portato ad una lunghezza di 4,27 metri, è immediatamente riconoscibile grazie al design moderno e glamour che si riflette anche nell’abitacolo, con la cura di materiali e assemblaggio, oltre la ricca dotazione tecnologica comandata dal touch screen da 12,9”. Non solo una valida alleata per scattare nel traffico, complice lo 0-100 km/h coperto in 6”7, la Smart #1 all’occorrenza sa trasformarsi anche in una preziosa compagna di viaggio per uscite fuori porta. La batteria da 66 kWh, supportata dal motore elettrico da 275 cv, consente un’autonomia che supera i 420 km. Inoltre il caricatore di bordo da 22 kW ottimizza i tempi di ricarica passando dal 10 all’80% di batteria in 30 minuti con corrente continua.

La capacità di traino di 1.600 kg e di carico verticale superiore ai 70 kg, rendono la #1 ideale per trasportare 2 e-bike tramite l’apposito portabici montato sul gancio traino. La Smart non teme neppure lo sterrato affrontando i dossi e sassi della Valle del Treja con disinvoltura. Parcheggiata la vettura è tempo di salire in sella. Azienda orgogliosamente italiana, THOCK e-Bikes ha fornito la sua MIG R top di gamma della serie all-mountain (5.990 Euro). Una bici ideale sia per i neofiti che per i ciclisti più esigenti. Il motore Shimano da 250W, affiancato da una batteria da 630 Wh, supporta la pedalata tramite 3 modalità partendo da Eco, ideale in pianura, passando per Trail, utile in salite leggere, fino ad arrivare a Boost per districarsi su pendenze elevate e tratti off-road.

Dotata di ammortizzatori anteriori e posteriori completamente regolabili, la MIG R presenta un baricentro basso per facilitare la manovrabilità anche in condizioni più critiche. Dall’asfalto allo sterrato il cambio a 12 velocità, con pacco pignoni 10-52, consente di trovare la giusta frequenza di pedalata per salire fino al borgo di Calcata, meta finale della nostra esperienza.