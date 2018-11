Chi è Sophia Floersch, coinvolta nel grave incidente in F3

Sophia Floersch, la ragazza coivolta nel terribile incidente di Macao, è nata a Grunwald, in Germania, il primo dicembre del 2000. Sta quindi per compiere 18 anni. Attualmente corre in F3 con la Van Amersfoot racing. È diventata famosa nel 2016 quando è stata la prima donna a conquistare punti in F4. La sua carriera automobilistica è cominciata molto presto, quando ha cominciato a correre con i kart in varie categorie a 5 anni, fino ai 14.

Sophia Floersch, incidente a 200 km/h in F3 a Macao: frattura spinale, domani l'operazione

Nel 2015 Sophia Floersch ha fatto un ulteriore salto di qualità: partecipando alla categoria Ginetta Junior race è diventata la driver più giovane al mondo a vincere una corsa. Un successo che l'ha proiettata l’anno successivo nella F4 dove ha centrato un quinto posto alla sua terza gara, diventando la prima donna a conquistare punti nella categoria. Nel 2018 ha conquistato la F3 grazie al contratto con la Van Amersfroot Racing, dopo un periodo di prova.