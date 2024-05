Tesla, incendio nella fabbrica di Fremont. La Giga Press dell'impianto californiano in fiamme: indagini in corso

Indagini delle autorita californiane sono in corso per l'incendio scoppiato lunedi pomeriggio nello stabilimento di assemblaggio di veicoli Tesla di Fremont, secondo quanto hanno dichiarato i vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti tra i dipendenti e i vigili del fuoco presenti sul posto, ha riferito il dipartimento. L'incendio avrebbe avuto origine in un forno utilizzato nelle operazioni di produzione di veicoli: la causa dell'incendio e «sotto indagine» a partire da lunedi sera. L'incendio e stato «domato» nel giro di poche ore e la squadra dei vigili del fuoco ha potuto lasciare la zona intorno alle 20 ora locale.

Nell'infografica Gea, gli stabilimenti di Tesla nel mondo. La fabbrica di Fremont e il primo impianto di produzione di massa di veicoli elettrici di Tesla. E stata la prima a produrre le famose berline Model 3 e i veicoli utilitari crossover Model Y, nonche la berlina Model S di fascia alta e il Model X, un SUV con porte ad ali di falco.