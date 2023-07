Toyota bZ4X, aperti gli ordini del suv elettrico con un listino da 59.900 euro e consegne da settembre

La Toyota bZ4X comincia la sua avventura commerciale con la versione First Edition a 59.900 in attesa di altre versioni con allestimenti tecnico e di equipaggiamento diversificati. La bZ4X First Edition due motori e 160 kW, la trazione integrale, i cerchi da 20”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3” e sistema audio Premium JBL, sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, Remote Parking e infine il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

La bZ4X è lunga 4,69 metri, è il primo modello nativo elettrico di Toyota ed è basata sulla piattaforma dedicata eTNGA sulla quale saranno dedicati altri modelli del gruppo a partire dalla Lexus RZ, dalla berlina bZ3 dedicata per ora al mercato cinese e al suv compatto derivato dal concept bZ Compact. La batteria, composta da 96 celle prismatiche con struttura cell-to-pack, ha una capacità di 71,4 kWh e si ricarica a 11 kW in corrente alternata e a 150 kW in corrente continua. L’autonomia dichiarata è di 411 km. Esclusiva la garanzia per 10 anni o un milione di km patto di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria presso la rete ufficiale Toyota.

In fase di promozione, il prezzo di 59.900 euro scende di 3mila euro in caso di permuta o rottamazione e scegliere in omaggio uno tra: una wallbox Enel X Way da 7,4 kW con installazione compresa; voucher Enel X Way per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2770 kWh sufficienti per oltre 10.000 km di guida; Mobility pack da utilizzare con il servizio KINTO Share per noleggiare un’altra vettura Toyota fino a un mese. Dunque gli stessi vantaggi previsti in fase di prelancio e che sono validi ancora prenotando la vettura presso i concessionari Toyota.

Ovviamente previste diverse forme di finanziamento come il noleggio a lungo termine Kinto One che per 36 mesi e una percorrenza di 30.000 km chiede un anticipo di 10.900 euro e canone di 499 euro (IVA esclusa) che comprende: assicurazione RCA/I&F, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e veicolo sostitutivo. L’offerta Lease Per Drive di Toyota Financial service prevede invece che prevede un anticipo pari a 14.645 euro e un canone di 325 euro (tutti importi IVA esclusa) per 36 mesi e 30.000 km.