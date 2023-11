Truffe online per patenti facili: è allarme sulle pratiche illegali

Ai tempi di internet le truffe online sono all’ordine del giorno e non ne sono esenti nemmeno le patenti di guida: è di questi giorni l’allarme lanciato da Unasca, l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica che mette in guardia i cittadini riguardo al proliferare sul web di siti che promettono l’ottenimento della patente di guida in tempi brevi e modi del tutto irregolari, con lezioni seguite da casa. In taluni casi viene garantito il rilascio della patente senza la necessità di frequentare corsi di formazione in presenza e senza sostenere esami, offrendo di fatto l’acquisto della patente di guida dopo una breve preparazione online. Un vero e proprio mercato illegale che può esporre gli utenti a rischi di phishing e truffe online, con la fornitura di patenti false e non valide.

Unasca avvisa che tale comportamento truffaldino va contro un apposito decreto ministeriale che non ammette corsi di formazione col sistema di e-learning, ma impone la presenza e la frequenza nelle autoscuole che sono sempre sotto il controllo delle Province competenti e del Ministero dei Trasporti. Fra l’altro, a riprova di sfrontate violazioni di regole, taluni di questi siti che promettono patenti facili, si avvalgono di foto ‘rubate’ proprio alle autoscuole per enfatizzare i risultati. L’allarme lanciato da Unasca è accompagnato da un invito ad affidarsi alla formazione adeguata e finalizzata alla vera educazione alla guida e alla convivenza civile sulle strade, poiché la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva ed il regolare e meritevole conseguimento della patente attraverso un percorso formativo professionale, legale e completo, è un passaggio obbligato.