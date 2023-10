Il viaggio di Jaguar Land Rover per la mobilità del futuro. Nuovo capitolo del progetto E-ducation 2.0 in cinque città

Informare sulla mobilità elettrica e sfatarne i falsi miti. È un vero e proprio viaggio nel futuro della mobilità sostenibile, tra escape room, test drive a bordo della gamma elettrificata Jaguar e Land Rover e talk formativi coordinati da LifeGate, quello intrapreso dalla casa automobilistica a sostengo della diffusione della mobilità con la spina. Saranno infatti cinque le città italiane (Roma, Milano, Torino, Bologna e Padova) protagoniste del nuovo capitolo del progetto E-ducation 2.0 che, oltre agli studenti, vedrà coinvolti clienti e appassionati del brand britannico. «Vogliamo coinvolgere e dare un contributo di informazione ai nostri futuri clienti - ha dichiarato Marco Santucci, Ceo di Jaguar Land Rover Italia - sul delicato momento di transizione della mobilità tra rivoluzione elettrica e sostenibilità ambientale».

Il nuovo capitolo del progetto E-ducation 2.0, oltre all’attività nelle scuole secondarie che continua, raggiungerà oltre 200 clienti e potenziali clienti di 5 città italiane e la relativa rete di vendita per guidare in un vero e proprio viaggio alla scoperta di un futuro sempre più green per la mobilità cittadina. Il format si svilupperà in varie fasi a partire da un’escape room digitale, in cui i clienti saranno messi alla prova per testare la loro reale conoscenza sul mondo della mobilità elettrica, mediante una serie di quiz a risposta multipla con il duplice obiettivo di coinvolgere e far divertire i partecipanti oltre a quello di sfatare i falsi miti sull’elettrico che ancora oggi sopravvivono nell’opinione pubblica.

Dalla teoria si passerà subito alla pratica, prima con un test drive in cui gli ospiti saranno condotti a bordo della gamma elettrificata dei veicoli Jaguar e Land Rover, attraversando aree sostenibili, piazze e luoghi rappresentativi di un nuovo modo di intendere l’ecosistema urbano, per comprendere i vantaggi pratici della guida di un veicolo elettrico. Il viaggio è partito da Roma il 5 ottobre presso l’Anantara Palazzo Naiadi e proseguirà poi a Milano il 12 ottobre presso Aci Milano - Mandarin Oriental, a Bologna il 25 ottobre al Grand Hotel Majestic Baglioni, a Torino il 7 novembre presso Ogr e si concluderà a Padova il 9 novembre all’Hotel Al Tezzon.