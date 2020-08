Volvo XC40 T5 Phev, ecco l'ibrida plug-in con wallbox by Enel

MILANO - Per rendere ancora più appetibile l’acquisto della nuova Volvo XC40 Recharge P8 Pure Electric e di quello della variante ibrida plug-in, la filiale italiana della casa svedese ha sancito un accordo con Enel X. Una scelta mirata sia ad agevolare chi poi caricherà la vettura a casa e sia a far risparmiare l’eventuale costo delle ricarica dalle colonnine pubbliche, nello specifico quelle di Enel X. Per questa ragione sono state studiate delle soluzioni ad hoc che prevedono ovviamente pure l’installazione di una wall-box presso il proprio domicilio. Le due proposte commerciali si chiamano rispettivamente JuicePack Home e JuicePack Full. Da segnalare che il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 110% per le spese di installazione se eseguita insieme a interventi di efficientamento energetico.

La prima comprende naturalmente il sopralluogo per verificare l’effettiva possibilità di collocare quella che viene denominata la JuiceBox, ovvero lo strumento di ricarica. Dopodiché si può scegliere il tipo di fornitura: 3,7 kW, 7,4 kW o 22 kW con cavo Tipo 2 Integrato. Il pacchetto prevede poi l’installazione presso il cliente e l’assistenza dedicata. Il JuicePack Full vanta in aggiunta un Bonus di ricarica da 500 kWh (conteggiati al momento della ricarica) utilizzabile sulla rete di ricarica Enel X, con incluso il servizio di prenotazione delle stazioni di ricarica mediante app Enel X JuicePass.

“Ritengo che l’accordo con Enel X costituisca un passo nella giusta direzione”, afferma Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. Che aggiunge: “I nostri prodotti elettrificati sono ormai punto di riferimento del mercato in termini qualitativi. Fornire ai clienti buone soluzioni su questo fronte significa aumentare la loro propensione all’acquisto di vetture elettrificate. Il ritardo che il nostro Paese accusa in termini di infrastrutture di ricarica lascia presagire che le motorizzazioni ibride giocheranno per lungo tempo un ruolo importante nella transazione verso l’elettrico puro.”

Quanto alle prestazioni offerte dalla colonnina “casalinga”, molto dipende dalla versione per la quale si opta. Certamente quelle che garantiscono una fornitura da 7,4 e 22 kW, offrono pure le prestazioni migliori. La prima consente di ricaricare una Volvo XC40 Recharge P8 Pure Electric in 11,5 ore, mentre la seconda in 7,5 ore.