Zeekr 001 supera i 1.000 km di autonomia in elettrico. Con l’aggiornamento arriva la batteria da ben 140 kWh

Il brand premium cinese Zeekr, di proprietà di Geely, ha aggiornato la 001 con numeri da record, in base a quanto riportato da Motor1.com. Infatti, capacità della batteria e autonomia sarebbero da riferimento. Entrando nello specifico, il pacco batteria per il mercato interno può arrivare fino a 140 kWh, mentre l’autonomia potrebbe superare la ragguardevole soglia dei 1000 km. In particolare, quest’ultimo valore, tutto da verificare, renderebbe decisamente più fruibili le vetture a batteria anche per i lunghi viaggi.

La batteria da 140 kWh andrebbe ad aggiungersi alle altre due disponibili, rispettivamente, da 86 e 100 kWh, con cui il brand dichiara autonomie di 546 e 741 km. Per cui, l’incremento di autonomia, da un punto di vista numerico, appare plausibile. Brillanti le prestazioni, della Zeekr 001 più potente, quella da 400 kW, che è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.