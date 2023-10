Euro 7, primo sì dell’Eurocamera ai nuovi standard. Testo approvato in commissione Ambiente con 52 voti a favore

BRUXELLES - Con 52 voti a favore, 32 contrati e un astenuto, la commissione Ambiente dell’Europarlamento ha approvato la sua posizione sul nuovo regolamento Euro7 per ridurre le emissioni inquinanti e stabilire i requisiti di durata delle batterie per autovetture, furgoni, autobus e camion. Secondo il testo approvato dagli eurodeputati della commissione Ambiente, le norme sulle emissioni attualmente in vigore ( Euro 6/VI) si applicherebbero fino al 1 luglio 2030 per auto e furgoni e fino al 1 luglio 2031 per autobus e camion, contro le rispettive scadenze al 2025 e 2027 previste nella proposta della Commissione europea.

Gli europarlamentari sono d’accordo con i livelli proposti da Bruxelles per le emissioni inquinanti (come ossidi di azoto, particolato, monossido di carbonio e ammoniaca) per le autovetture e propongono un’ulteriore ripartizione delle emissioni in tre categorie per i veicoli commerciali leggeri in base al loro peso. I deputati chiedono poi di allineare le metodologie di calcolo dell’Ue e i limiti per le emissioni di particelle dei freni e il tasso di abrasione dei pneumatici con gli standard internazionali attualmente in fase di sviluppo da parte della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Queste regole si applicheranno a tutti i veicoli, compresi quelli elettrici. Il testo prevede inoltre requisiti di prestazione minima più elevati per la durata delle batterie di auto e furgoni rispetto a quelli proposti dalla Commissione.