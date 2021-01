Milleproroghe, targa prova utilizzabile anche per riparazioni auto. Parere approvato dalla Commissione Trasporti

ROMA - «Una buona notizia concreta: abbiamo inserito come Commissione Trasporti nel parere approvato al decreto Milleproroghe la possibilità per le aziende di autoriparazione di circolare con targhe di prova per le prove tecniche su strada, per individuare malfunzionamenti o verificare l’efficienza delle riparazioni effettuate». Lo scrive su Facebook Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera. «Una disposizione di buon senso necessaria a evitare le difficoltà che gli operatori del settore vivevano da troppo tempo. Inoltre, sulla questione ho presentato uno specifico emendamento al decreto Milleproroghe insieme a Sara Moretto per consentire anche per i veicoli già immatricolati la circolazione di prova (senza carta di circolazione) laddove sia preposta alla verifica di malfunzionamenti o esiti della riparazione. È ora di dare una soluzione ai problemi concreti di chi ogni giorno alza la saracinesca e deve affrontare normative che spesso seguono interpretazioni assurde», conclude.