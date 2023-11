PE approva stretta su emissioni CO2 per autocarri e autobus. Eurodeputati pronti al negoziato con le altre istituzioni Ue

BRUXELLES - Gli autobus urbani e gli autocarri nuovi dovranno essere a zero emissioni in tutta Europa dal 2030. Lo chiedono gli eurodeputati nella loro posizione sui nuovi standard di emissioni per i mezzi pesanti, approvata dalla plenaria di Strasburgo. Nelle prossime settimane la delegazione dell’Europarlamento comincerà i negoziati con Consiglio Ue e Commissione europea per arrivare a un accordo su un testo definitivo.

Gli obiettivi proposti consistono in una riduzione del 45% delle emissioni per il periodo 2030-2034, del 65% per il 2035-2039 e del 90% a partire dal 2040. Gli obblighi riguardano anche i veicoli professionali, come gli autocarri per i rifiuti, gli autocarri a cassone o i camion betoniera. Non è passato l’emendamento sul carbon correction factor, una sorta di «sconto» sul conteggio delle emissioni quando i produttori immettono sul mercato camion a biometano, sostenuto da Paesi come Italia e Spagna.