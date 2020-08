Estate, gli incidenti stradali dipendono ancora di più dal comportamento degli automobilisti

Più della metà degli automobilisti europei ritiene che il rischio principale associato alla guida di un’auto in estate sia il comportamento degli altri automobilisti. Ô quanto emerge da una survey sugli pneumatici estivi di Nokian Tyres, secondo la quale il fattore umano gioca ancora un ruolo chiave durante la guida. Lo stesso vale per la responsabilità di usare gli pneumatici giusti per ogni stagione. Secondo la ricerca di Nokian Tyres, la percezione di un rischio più elevato sulle strade nel periodo estivo è causata dal comportamento degli altri automobilisti, dalla velocità eccessiva e dall’uso del telefono alla guida.

I cechi, i polacchi e gli italiani sono coloro che hanno meno fiducia negli altri automobilisti. Il pericolo causato dalla velocità eccessiva è stato sottolineato in particolare da polacchi e cechi; l’uso del telefono o di altri device durante la guida è considerato invece il fattore più pericoloso dagli italiani. Ô interessante notare che i rischi associati al viaggio in auto rappresentano la maggiore preoccupazione per gli intervistati di età superiore ai 51 anni. In questo gruppo di automobilisti, la maggior parte presta attenzione al comportamento altrui alla guida, nonché alle condizioni della strada.

Ciò può essere dovuto alla consapevolezza, da parte di questo gruppo di automobilisti, di aver bisogno di più tempo per reagire ma anche al fatto che spesso le loro auto sono più vecchie. Più di un terzo degli automobilisti controlla la profondità del battistrada degli pneumatici due volte all’anno, il 24% lo fa ogni due o tre mesi, mentre il 13% lo fa solo una volta all’anno. Tuttavia, il 10% degli intervistati non è stato in grado di ricordare quando ha controllato le condizioni degli pneumatici l’ultima volta né se lo abbia mai fatto.

Tra coloro che hanno manifestato più preoccupazione per le condizioni degli pneumatici, ovvero gli intervistati che controllano la profondità del battistrada ogni due o tre mesi, si annoverano principalmente gli italiani, le persone che percorrono dai 30.000 ai 40.000 km o più all’anno, gli uomini e gli automobilisti con oltre 66 anni di età. Con il bel tempo estivo, è facile dimenticare i pericoli della guida sotto la pioggia. Le piogge abbondanti e inaspettate aumentano il rischio di aquaplaning, soprattutto quando grandi quantità di acqua si accumulano sulla superficie stradale e nei solchi.

Pertanto, quando si scelgono gli pneumatici estivi, è necessario prestare attenzione a quei modelli che sono stati progettati per una guida sicura sul bagnato, come Nokian Wetproof. Gli pneumatici estivi considerati sicuri dovrebbero avere una profondità del battistrada di oltre 4 mm e la loro durata non dovrebbe superare i 6 anni.