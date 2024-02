Pirelli Cinturato all season SF3 per la sicurezza 4 stagioni. Nuova tecnologia, pensato per vetture medie e compatte

Si chiama Cinturato All Season SF3 l’ultimo aggiornamento del quattro stagioni di casa Pirelli pensato per vetture medie e compatte, spostamenti in città e automobilisti che hanno bisogno di un equipaggiamento sicuro tutto l’anno. Il nuovo arrivato, perfezionato grazie a tecniche di sviluppo virtuale, offre controllo in frenata nelle diverse situazioni climatiche. A partire dal bagnato, tanto che tutte le misure in gamma hanno ottenuto la più alta classificazione sull’etichetta europea (classe ‘À) nel wet grip, come sulla neve, vista la marcatura 3PMSF che identifica i pneumatici che hanno superato un percorso di test in condizioni invernali severe, oltre che sull’asciutto. Una versatilità confermata dai test Dekra, che eleggono il Pirelli Cinturato All Season SF3 il migliore nella sua categoria per la frenata combinata e riconosciuta dall’ente TÜV SÜD, che gli ha assegnato il Performance Mark grazie alle prestazioni elevate nelle diverse situazioni di guida.

Dal prodotto precedente, il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF3 eredita la tecnologia del battistrada adattivo con lamelle 3D, ulteriormente perfezionata per dare aderenza su neve durante tutta la vita del pneumatico. Con l’usura del battistrada, infatti, le lamelle modificano la loro forma, aumentando la superficie in grado di catturare la neve nonostante la riduzione della profondità data dal consumo della gomma. A favorire la marcia su neve contribuiscono anche intagli più ampi e angoli più acuti nel disegno direzionale rispetto al battistrada della generazione precedente. Queste caratteristiche aiutano anche l’espulsione dell’acqua riducendo il rischio aquaplaning. Ampliare gli intagli del disegno battistrada è stato possibile grazie all’innovazione dei materiali che lo compongono. Normalmente, incavi più ampi penalizzano le prestazioni in condizioni estive.

La mescola impiegata nel Pirelli Cinturato All Season SF3, invece, bilancia la rigidezza, la stabilità e la rapidità di risposta del pneumatico alle alte temperature. Il Pirelli Cinturato All Season SF3 sarà disponibile per la vendita a partire da aprile 2024, con misure dai 16 ai 20 pollici. In arrivo anche su questo nuovo prodotto una selezione di misure con marcatura Elect, che indica pneumatici dotati di soluzioni tecnologiche che valorizzano le caratteristiche dei veicoli BEV e PHEV.