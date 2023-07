Pirelli al Goodwood Festival presenta tre novità. C’è anche P Zero E con più di 55% di materiali sostenibili

MILANO -Tre nuovi pneumatici per Pirelli, che allarga la famiglia P Zero e presenta le novità al Goodwood Festival of Speed. Tra le novità c’è anche Pirelli P Zero E, ovvero un concentrato di tecnologia e sostenibilità, tali da aver ottenuto la tripla classe A nell’etichetta europea su tutte le misure, oltre alla certificazione da parte di Bureau Veritas a proposito della composizione costituita da più del 55% di materiali di origine naturale e riciclati. La nuova terzina della gamma prodotti, che oltre a P Zero E comprende P Zero R e P Zero R Trofeo Rs, è stata sviluppata secondo l’approccio ‘Eco-Safety Design’, una metodologia di sviluppo Pirelli che utilizza materiali e strumenti innovativi, tra cui la virtualizzazione ereditata dall’esperienza nel motorsport, per superare i compromessi che derivano da esigenze contrapposte nella progettazione dei pneumatici.

Per Pirelli P Zero E, l’analisi sul ciclo di vita del pneumatico, validata da Bureau Veritas, ha evidenziato anche una riduzione del 24% di emissioni di Co2 rispetto a un pneumatico Pirelli di generazione precedente. P Zero E offre poi anche la nuova tecnologia Pirelli RunForward, che consente di viaggiare per circa 40 km dopo una foratura a una velocità massima di 80 km/h. Pirelli P Zero R, inceve, è il pneumatico per le supercar più performanti ma adatte all’uso quotidiano. Il prodotto è stato messo a punto grazie alla collaborazione stretta fra Pirelli e le case automobilistiche dei segmenti più alti.

Per il P Zero R, oltre alle prestazioni richieste da queste vetture, gli ingegneri Pirelli hanno lavorato per ottenere un comportamento progressivo, controllo in diverse condizioni di guida, resistenza al rotolamento e rumorosità ridotte, oltre a costanza di rendimento nell’uso più sportivo. Il vertice della gamma per le prestazioni in pista è invece quello rappresentato da P Zero Trofeo RS, pneumatico semi slick, omologato per l’uso stradale e pensato principalmente per il primo equipaggiamento delle hypercar per le quali viene sviluppato con versioni dedicate. L’esordio dei tre nuovi pneumatici si è tenuto nello stand Pirelli al Goodwood Festival of Speed, che ha ospitato le diverse anime dell’azienda, compresa quella dedicata alle due ruote, con l’esposizione di una Ducati Superleggera e di una bicicletta Trek Madone Racing Replica, e quella del mondo Pirelli Design.