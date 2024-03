Pirelli P Zero Elect per la Hyundai Ioniq 5 N. Nuovi pnuematici ad alte prestazioni ad impatto zero

Pirelli lavora anche sulle nuove proposte ad alte prestazioni ad impatto zero, come dimostra il pneumatico della famiglia P Zero realizzato appositamente per la nuova Hyundai Ioniq 5 N, in collaborazione con la casa coreana. Si tratta di un prodotto che, in linea con l'indole della prima sportiva N a batteria, offre performance sportive, affidabilità e comfort nel quotidiano, sfruttando le scanalature profonde, le dimensioni dei blocchi del battistrada, e la rigidità. Dopo tutto, per il suo sviluppo sono stati utilizzati strumenti di simulazione virtuale, oltre a dei test sul circuito del Nürburgring.

Caratterizzato dalla marcatura Elect sul fianco, che indica il pacchetto di soluzioni tecnologiche studiate da Pirelli per le vetture elettriche ed ibride plug-in, il P Zero in questione sfoggia anche il Pirelli Noise Cancelling System capace di ridurre il rumore all'interno dell'abitacolo mediante un materiale fonoassorbente applicato all'interno del pneumatico. Oltre al P Zero estivo, Pirelli fornisce anche una versione dedicata del pneumatico invernale Winter Sottozero 3, che offre trazione e controllo ottimali alle basse temperature; mentre, per i guidatori di Ioniq 5 N che frequentano spesso la pista, Pirelli ha realizzato il P Zero Corsa, con elevate performance di trazione e di frenata. Su tutti gli pneumatici su misura dedicati alla Hyundai Iioniq 5 N è presente la marcatura "HN" sul fianco, che indica lo sviluppo specifico per il modello.