Cayenne E-Hybrid, la spina la fa bella. Porsche lancia l'ibrida ricaricabile: comfort e grandi prestazioni

MONTPELLIER – La quarta cayenne è la E-Hybrid. Il Suv Porsche, che da qualche mese ha debuttato con la terza generazione completa infatti la propria gamma con la versione ibrida plug-in che punta a sostituire nei cuori degli appassionati la versione diesel, che la casa tedesca ha comunque preparato, ma anche conquistare una clientela diversa che vuole prestazioni elevate con consumi ed emissioni particolarmente contenuti.



La Cayenne E-Hybrid ha le stesse dimensioni delle altre versioni, dunque è lunga 4,92 metri e si differenzia per le scritte, i particolari e le lancette della strumentazione in verde acido, colore utilizzato anche per le pinze dei freni, anche nel caso in cui, al posto dei dischi in ghisa vi siano quelli al carburo di tungsteno oppure i carboceramici. Il sistema ibrido è quello meno potente della Panamera e utilizza la combinazione tar il V6 3 litri biturbo a benzina da 340 cv, che funziona anche a ciclo Miller, e il motore elettrico da 100 kW e 400 Nm inserito tra l’unità termica e il cambio automatico a 8 rapporti. La batteria è agli ioni di litio con una capacità di 14,1 kWh e il caricatore di bordo di serie è da 3,6 kW, a richiesta c’è quello da 7,2 kW che accorcia il tempo d ricarica a circa 2 ore.

Il risultato un sistema capace di erogare 462 cv e 700 Nm di coppia tra 1.370 e 5.300 giri/min per prestazioni di livello notevole: la Cayenne E-Hybrid raggiunge infatti i 253 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti, ma è anche capace di marciare in elettrico per 42-44 km fino a 135 km/h con un consumo medio di 3,2-3,4 litri/100 km pari ad emissioni di 72-78 g/km di CO2, a seconda della gommatura che ora può arrivare fino a 22 pollici, possibilità offerta anche per il resto della gamma insieme ad altre novità come l’assistenza per la guida in autostrada, i sedili con massaggio, il parabrezza riscaldabile, il climatizzatore a 4 zone e ad una novità assoluta per una Porsche: l’head-up display. E l’anno prossimo ci sarà anche la funzione per posteggiare l’auto dall’esterno attraverso lo smartphone.

La ibridizzazione ovviamente riguarda anche altre funzioni della vettura, prime fra tutte quelle che in remoto permettono sullo smartphone di controllare il processo di ricarica. Il cruise control adattivo inoltre regola la velocità in base anche al traffico per ottimizzare i consumi. Diverse anche le scelte per le modalità di guida selezionabili attraverso la manopolina su volante. Oltre alla Sport e alla Sport+, ci sono quelle pe la guida in elettrico e quella in ibrido con tre diverse scelte possibili: la automatica, lasciando che siano i due motori a decidere come alternarsi o sommarsi; la Hold che mantiene la carica nei trasferimenti in modo da potersi muovere in elettrico una volta arrivati a destinazione; infine la Charge per ricaricare la batteria in marcia non avendo né il modo né il tempo di fermarsi ad una colonnina. C’è anche il pulsante Sport Response per scatenare tutta potenza della power unit per 20 secondi.

Nessuna modifica per l’abitacolo che è un esempio di sportività, eleganza e cura costruttiva, con la possibilità di avere molteplici personalizzazioni, ma anche spaziosa e modulare grazie al divano posteriore scorrevole. L’unica rinuncia è in 130 litri di bagagliaio per la presenza della batteria, ma ne rimangono comunque 640 litri, abbondanti per una famiglia e identica rimane pure la capacità di traino di 3,5 tonnellate. Il peso complessivo della vettura è invece di circa 23 quintali, 310 kg in più della Cayenne di base. Identica anche la dotazione per la telaio con le sospensioni pneumatiche tricamera che variano l’altezza da terra in base al carico e alla velocità, barre antirollio attive, trazione integrale e 4 ruote sterzanti.

La Porsche Cayenne E-Hybrid ha sulla carta, una cavalleria e prestazioni simili alla S da 440 cv, dotata del V6 2.9 biturbo, ma ha un carattere su strada nettamente diverso. La ibrida infatti va forte senza ruggire troppo, è molto pronta in basso e ha una coppia talmente forte che in allungo sembra quasi poco incisiva, ma non è affatto così. Ma quello che forse stupisce di più è come, nonostante l’aggravio di peso, a Cayenne conservi anche per questa versione un comportamento dinamico da riferimento insieme ad un comfort da viaggiatrice. Con la E-Hybrid si può passeggiare in elettrico nel silenzio più assoluto sentendola copiare le asperità dell’asfalto, oppure schiacciare l’acceleratore e ritrovarsi immediatamente a velocità da Porsche, ma sempre con un comfort da Gran Turismo e livelli di sicurezza da riferimento. La Porsche Cayenne E-Hybrid costa 93.402 euro.