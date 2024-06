Al volante del Defender, il lusso che consente di scalare o guadare in poltrona

Il lusso che si arrampica ovunque, che mostra i muscoli, che ti da il massimo senza rinunciare a nulla della sua eleganza e del suo comfort. Defender è tutto questo e tantissimo altro. Da quando è diventato un marchio autonomo nella galassia Jaguar e Land Rover, Defender mostre sempre di più le sue esaltati specificità. Ed ecco l’auto salotto che ti consente di scalare, guadare, percorrere discese mozzafiato comodamente seduto in poltrona, senza sbalzi, senza incertezze. E nulla cambia per i tre modelli: dalla più lunga 130, alla media 110 alla più compatta 90. La stessa, quest’ultima, che messa in cura dimagrante, partecipa all’agguerrito monomarca in UK dove appassionati si ritrovano in pista con piloti veri e tutti possono contare sulla straordinaria assistenza del marchio.

Ad Arzachena la prova che con le Defender veramente tutto è possibile. Percorsi estremi, guadi, è un giro in quel vero e proprio ‘Luna Park’ del brivido che è la pista acrobatica ricava in una ex cava di granito ed allestita proprio da Defender per dimostrare a tutti che può tutto. E così eccoci su un ponte metallico quasi verticale, una tratto di montagna russa per intenderci, dove l’auto bisogna governarla solo con lo sterzo perché ci pensa lei a scendere. La voglia di toccare il freno è tantissima, ma non serve: Defender calibra freno motore e freni e percorrere il binario senza nessuna titubanza. Stessa cosa quando affronti la salita. La pista Metallica nei primi metri scompare alla vista, ma l’auto automaticamente di tranquillizza mostrando sul display le immagini della telecamera che inquadra l’attacco sul terreno delle ruote anteriori. Stesso brivido sulla sommità ma anche qui la tensione si scioglie in un attimo grazie alle immagini. Alla fine viene voglia di applaudire, ma non tanto al pilota, quanto a questa straordinaria auto capace di farti sentire protetto e sicuro anche quando pratichi l’estremo. E che dire dei guadi, della facilità con cui puoi, premendo un tasto, sollevare gli ammortizzatori e aumentare le distanze dal suolo. Insomma un concentrato di tecnologia che poggia sulle solidi basi della lunga esperienza maturata nel settore 4x4 e offroad estremo di questo marchio.

Disponibili, come dicevamo, nelle versioni 90, 110 e 130, fino ad un massimo di otto posti, ogni Defender ha un proprio carisma. Nell'ambito di una visione sostenibile e Modern Luxury, la Defender 110 è disponibile anche in versione electric hybrid. Disponibile, invece, nelle varianti 90 e 110, la Defender Hard Top è sinonimo di business e attività professionali che richiedono elevate capacità.

Il marchio Defender è sostenuto da Land Rover, un brand basato su 75 anni di esperienza tecnologica e di assolute capacità fuoristradistiche di livello mondiale. La Defender è stata progettata e ingegnerizzata nel Regno Unito, viene venduta in 121 Paesi ed è parte integrante dei brand JLR insieme a Range Rover, Discovery e Jaguar.