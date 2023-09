Mercedes CLE Coupé, oltre l’immaginazione. Ha forme eleganti e contenuti innovativi ed il piacere di guida è assouto

Mercedes-Benz CLE Coupé ha forme eleganti e contenuti innovativi. Un design espressivo per un equipaggiamento che punta al comfort ed alle prestazioni, una due porte che sfrutta le innovazioni della Classe C e Classe E per conquistare il pubblico europeo. La nuova Mercedes-Benz CLE Coupé abbina proporzioni sportive ed eleganti a contenuti avanzati, una coinvolgente quattro posti che anche da ferma emoziona e incanta. Superfici fluide e una silhouette bassa, il passo di 2,865 mm e gli sbalzi corti sono solo alcune delle “caratteristiche” di una sportiva che con eleganza coinvolge al primo sguardo e alla guida. Il frontale è inclinato in avanti quasi a rappresentare il muso di uno squalo, i fari sottili sono dotati di tecnologia a LED, la griglia radiatore ha un’unica grande feritoia che convoglia aria a potenti motori ibridi.

Di serie sono presenti fari LED High Performance che incorporano luci di posizione e indicatori di direzione, alla base una illuminazione coinvolgente ne rafforza ulteriormente l’aspetto dinamico. Al retro i gruppi ottici a LED sono divisi in due parti e dotati di contorni luminosi tridimensionali, a richiesta è disponibile uno spettacolo di luci che danno il benvenuto e salutano i passeggeri. Sulla variante Avantgarde, le finiture a forma di C racchiudono la striscia cromata. Lunga 4,850 metri, larga 1,86 metri e alta 1,428 metri, la CLE Coupé è notevolmente più grande della Classe C Coupé e più lunga di una Classe E Coupé di 15 millimetri.

Nell’abitacolo tante le novità, il display della strumentazione è completamente digitale e incorpora uno schermo da 12,3 pollici posizionato dinanzi al guidatore e un display centrale da 11,9 pollici in formato verticale, il tutto senza soluzione di continuità con una inclinazione di sei gradi verso il conducente. A dare un ulteriore tocco di esclusività alla CLE Coupé contribuisce l’illuminazione ambientale in 64 colori con una striscia di rivestimento illuminato che avvolge la console centrale, pulsantiera, maniglie portiere e portabicchieri. A sottolineare la vocazione premium della CLE Coupé ci pensa anche il volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, di serie, i nuovi sedili specifici e un impianto audio surround 3D Burmester (optional), dotato di due diffusori all’altezza dei poggiatesta e di un totale di 17 altoparlanti. Il pilota può selezionare tre stili per la strumentazione: Classic, Sport e Ambiente; con l’allestimento AMG Line, il cruscotto e le cinture sono rivestite di serie in pelle sintetica ARTICO, le finiture a richiesta possono essere in legno di noce marrone a poro aperto, legno di tiglio a porto aperto e fibra di carbonio. L’abitacolo è spazioso e grazie al passo più lungo di 25 millimetri rispetto alla Classe C Coupé, i passeggeri posteriori beneficiano di 10 millimetri in più di spazio per la testa, 19 mm per le spalle e gomiti e fino a 72 mm in più di spazio per le ginocchia.

Sulla nuova Mercedes-Benz CLE Coupé debutta l’ultima generazione di infotainment MBUX composto da un quadro strumenti, display centrale, head-up display e un computer di bordo veloce e potente. A seconda del mercato di utilizzo, la nuova coupé della Casa della Stella a Tre Punte viene dotata di un modello di comunicazione con tecnologia di trasmissione 5G, per un’esperienza digitale senza precedenti. Il sistema centrale è compatibile con la piattaforma di intrattenimento TikTok, con il podcast “Pocket Casts” e con l’applicazione di collaborazione basata su cloud “Webex”. Non mancano altre interessanti applicazioni incluse e compatibile con il rinnovato MBUX tra cui la piattaforma di streaming audio e video “Audials e il portale di intrattenimento ZYNC (optional). Sono già disponibili oltre 30 servizi streaming con partner regionali e locali, il Mercedes me Store ha u nuovo App Store. Per quanto concerne le motorizzazioni, sulla nuova Mercedes-Benz CLE Coupé sin dal lancio sono disponibili propulsori benzina e diesel con alimentazione ibrida leggera e plug-in.

Motorizzazioni a quattro e sei cilindri che appartengono alla famiglia di motori modulari Mercedes-Benz FAME (acronimo di Family of Modular Engines) che oltre a essere dotate di turbocompressore dispongono di un generatore di avviamento integrato (ISG) di seconda generazione in grado di fornire una spinta ulteriore ai bassi regimi e di contribuire all’allungo. L’ISG comprende un sistema elettrico a 48 Volt e interviene in accelerazione e ripresa, consentendo così un notevole abbattimento dei consumi, al minimo offre una eccellente fluidità di funzionamento. La presenza di una nuova batteria per l’unità elettrica ha consentito di incrementare la potenza di quest’ultima, si passa così dai 15 ai 17 kW per una coppia motrice di 200 Nm.

La motorizzazione più potente è il sei cilindri in linea da 3 litri (M 256 M) dotata di turbocompressore Twin-scroll, di ISG e di condotti di scarico a doppio flusso. La CLE Coupé 450 4Matic ha una potenza complessiva di 381 cavalli per 500 Nm di coppia massima. L’unità benzina d’accesso comprende un quattro cilindri in linea da 150 kW, mentre un gradino più sopra troviamo la CLE 300 4Matic da 190 kW. L’unità M 256 M è un ciclo Miller dotato di valvola di aspirazione che si chiude durante la corsa di aspirazione, i cilindri sono rivestiti in NANOSLIDE un rivestimento che ne favorisce durata e conseguentemente affidabilità. Sul fronte delle alimentazioni diesel, la CLE 220 d Coupé è spinta da un quattro cilindri (OM 654 M) dotato di turbocompressore a gas di scarico monostadio con turbina a geometria variabile. Il climatizzatore utilizza un compressore elettrico per il refrigerante, il filtro antiparticolato è dotato di uno speciale rivestimento.

La potenza massima sprigionata è di 200 cavalli per una coppia di 440 Nm, nel ciclo combinato WLTP il consumo di carburante, secondo i dati dichiarati dalla Casa della Stella a Tre Punte, della CLE 220d Coupé si attesta sui 5,2 - 4,7 litri per 100 km.

Prova su strada

Confortevole, spaziosa, silenziosa, ancora una volta un nuovo modello della Casa della Stella a Tre Punte non delude le aspettative, perché anche sulla CLE Coupé tutto è realizzato alla perfezione, senza alcuna sbavatura. Dai rivestimenti dei sedili per passare alle finiture della plancia, portiere e tunnel centrale, la qualità percepita è notevole, al volante si ha la sensazione, sin dai primi chilometri, di guidare una vettura di classe superiore. La tenuta di strada è da riferimento così come la stabilità e il piacere di guida, la 450 4Matic è un concentrato di potenza e divertimento, con il sei cilindri in linea da 3 litri che assicura una spinta considerevole e che emette una tonalità che coinvolge ma al tempo stesso non è mai invasiva.

Anche alle velocità più elevate, non si avverte alcun fruscio aerodinamico, l’elettronica sorveglia e interviene al millesimo di secondo in caso venga rilevata una potenziale collisione, dall’MBUX all’impianto audio Burmester, la sensazione è di avere il pieno controllo della vettura e di macinare chilometri senza alcun affaticamento, perché qui il piacere di guida è parte preponderante di un progetto che porta ancora una volta Mercedes-Benz a livelli di assoluta eccellenza. Un marchio premium, che tra eleganza e lusso, coinvolge per tecnologia e prestazioni.