Cayenne Turbo S E-Hybrid, il Suv di Porsche più potente si sempre

GREVEMBROICH -La Porsche Cayenne, dopo aver raddoppiato le carrozzerie, raddoppia anche gli ibridi con le nuove versioni Turbo S E-Hybrid, sia per la variante tradizionale sia per la Coupé, che ha debuttato giusto pochi mesi fa e ora è offerta anche nella versione E-Hybrid con motore V6.



Il Suv di Zuffenhausen tocca così nuove vette prestazionali adottando lo stesso sistema ibrida già presente sulla Panamera composto dal V8 4 litri biturbo da 550 cv e dall’elettrico da 100 kW inserito nel cambio automatico a 8 rapporti per un totale di 680 cv e 900 Nm di coppia. Le prestazioni sono semplicemente sensazionali: 295 km/h e da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi con un consumo di 3,9-3,7 litri/100 km di carburante e di 19,6-18,7 kWh/100 km di energia elettrica. Le due nuove Cayenne ibride plug-in riescono a percorrere fino a 40 km e raggiungere 135 km/h ad emissioni zero grazie alla batteria agli ioni di litio che si trova sotto il piano del vano di carico che ha una capacità ridotta di 130 litri. Ha 14,1 kWh di capacità, è ricaricabile in 2,4 ore grazie al caricatore da 7,2 kW (con la presa trifase da 400 Volt) o in 6 ore (dalla normale presa domestica a 230 volt).

Allo stesso tempo, la Coupé è ora disponibile anche nella versione E-Hybrid con motore V6 turbo 3 litri ed elettrico per un totale di 462 cv e 700 Nm e la possibilità di marciare ad emissioni zero per 43 km. Anche qui le prestazioni sono di prim’ordine: 253 km/h, 0-100 km/h in 5,1 secondi ed un consumo di carburante di 3,2-3,1 l/100 k e di 18,7-17,7 kWh/100 km di elettricità. Questa propulsione ibrida è ora di nuovo disponibile anche sulla Cayenne tradizionale grazie all’applicazione del filtro antiparticolato al V6. Ci sono anche altre novità che interessano tutto il resto della gamma che comprende il V6 3 litri turbo da 340 cv (non per la Coupé), il V6 2.9 biturbo da 440 cv della S e la il V8 4 litri da 550 cv della Turbo S. La prima è Apple CarPlay tramite Bluetooth, poi ci sono la ricarica wireless e le prese USB-C.

Tutti i modelli ibridi hanno il climatizzatore ausiliario, attivabile anche a distanza grazie all’app Porsche Connect su smartphone, mentre le Turbo S E-Hybrid hanno le sospensioni pneumatiche tricamera con ammortizzatori a controllo elettronico, le barre antirollio attive, il differenziale posteriore attivo, i freni carboceramici, il pacchetto Sport Chrono e i cerchi da 21”, ma si possono avere anche da 22” – e le 4 ruote sterzanti. A richiesta si possono avere anche i fari a matrice di led, l’head-up display e, il sistema di visione notturna a raggi infrarossi e il pacchetto di sicurezza InnoDrive che comprende il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia,, il riconoscimento dei segnali stradali, l’assistenza al cambio di corsia e in prossimità degli incroci e la frenata di emergenza.

Abbiamo provato entrambe le nuove versioni sulle strade tedesche avendo la possibilità di verificarne sia le qualità stradali su percorsi extraurbani, sia scatenando la potenza dei suoi motori sulle autostrade senza limite. Scegliendo la modalità E-Power si va in elettrico, la Hybrid Auto consente diverse opzioni mentre con Sport e Sport Plus si sfruttano al massimo le prestazioni. Volendo il massimo per 20 secondi da meccanica e telaio, si preme il pulsante Sport Response. Le sensazioni sono forti e l’assetto, per sopportare la crescita delle prestazioni e del peso (circa 3 quintali in più), è sensibilmente più rigido, soprattutto sulla Coupé che ha anche le carreggiate più larghe e offre sensazioni ancora più sportive. La Cayenne Turbo S E-Hybrid costa 172.064 euro, la Coupé arriva a 176.293 euro mentre le rispettive gamme partono da 91.684 che diventano 95.968 per la variante di carrozzeria più sportiva.