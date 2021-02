Q3 Tfsi e, al volante della variante plug-in da 245 cavalli del Suv più venduto da Audi

CORTINA D'AMPEZZO – Pesa 1.815 chilogrammi, circa 300 kg in più rispetto alla versione base a benzina, ma è leggero sulla strada. Nel senso che è agile e vivace. È la variante plug-in della Audi Q3, la Tfsi e, disponibile anche come Sportback, cioè a tetto spiovente di 16 millimetri più lunga e 5 centimetri più bassa rispetto a quella dalle linee convenzionale. Il sistema ibrido vale 245 cavalli, come sugli altri modelli ad alte prestazioni gel gruppo. Perché anche la casa dei Quattro Anelli ha adottato il turbo benzina a iniezione diretta a quattro cilindri da 1.4 litri da 156 cavalli abbinato all'unità elettrica da 110 e alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic. La coppia massima raggiunge i 400 Nm e la trazione è anteriore.

Per effetto dell'adozione della doppia alimentazione e della batteria da 13 kWh, la Q3 alla spina offre un bagagliaio più piccolo, la cui capacità è comunque compresa fra i 380 e 1.375 litri (1.250 per la Sportback). Questo suv, non solo incide per il 20% sui volumi totali della casa dei Quattro Anelli ma vale anche la metà delle vendite della gamma "Q", dispone anche dello sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabile (di serie sulla versione coupè). Lungo i tornanti dei passi attorno alla perla delle Dolomiti un “accessorio” che si lascia decisamente apprezzare.

Stabile, precisa e sicura, la Q3 plug-in accelera da 0 a 100 in 7,3 secondi e raggiunge i 210 orari di velocità massima, arrivando ai 140 in modalità elettrica. Fra le varie impostazioni c'è anche quella che consente di ricaricare la batteria in marcia: una scelta che permette di circolare liberamente anche in caso di limitazioni al traffico (fino a 51 chilometri a zero emissioni), ma che incide sui consumi. Quelli dichiarati sono compresi fra 1,6 e 2,1 litri per i primi cento chilometri, almeno quando l'accumulatore è carico. Nella peggiore delle ipotesi, cioè facendo rifornimento da una normale presa domestica, servono 5 ore per fare il pieno. In Italia, Audi assicura che il costo per un rifornimento quotidiano integrale di energia è di 4,4 euro.

Assemblato in Ungheria nello stabilimento “carbon neutral” di Györ di Audi, il suv misura 4,484 metri di lunghezza e 1,62 di altezza e vanta un Cx di 0,33. Ha un serbatoio per la benzina di 45 litri che può garantire una buona autonomia se non si esagera con l'acceleratore. È offerto in tre versioni per entrambe le carrozzerie: la base, Tfsi e, e la top di gamma, S line edition, sono comuni, ma sulla Q3 l'allestimento intermedio si chiama Business, mentre sulla Sportback è Business Plus. Di serie c'è già molto (anche il divano posteriore frazionabile 40:20:40 scorrevole) anche sull'entry level, a listino rispettivamente da 47.900 e 50.900 euro. In caso di rottamazione, l'intera gamma plug-in beneficia dell'incentivo nazionale massimo riservata a questo tipo di modelli, 6.500 euro.