A Milano Wetaxi e Zity si alleano per un car sharing elettrico sempre più smart

Wetaxi, la startup torinese che è partner tecnologico dei radiotaxi italiani, ha avviato un nuovo progetto di mobilità urbana avanzata e sostenibile. Si tratta dell’alleanza con Zity, società partecipata da Ferrovial e dal Gruppo Renault che offre un servizio di car sharing di veicoli 100% elettrici. Grazie a questa collaborazione, a Milano si possono noleggiare i veicoli Zity direttamente dalla piattaforma Wetaxi, senza la necessità di passare a un'altra app per l'intero viaggio: l’utente potrà registrarsi, utilizzare il servizio e pagare direttamente dall’app Wetaxi.

L’iniziativa si inserisce nel progetto MaaS4Italy - Milano, finanziato con i fondi del Pnrr e che prevede la realizzazione di una piattaforma MaaS (Mobility as a service), ovvero un’integrazione di più servizi di trasporto pubblico e privato in un’unica piattaforma. Wetaxi è uno degli operatori tecnologici che partecipa alla sperimentazione (non solo a Milano, ma anche a Roma).

“La mobilità è un sistema complesso all’interno del quale solo la sinergia tra trasporto pubblico non di linea (taxi), trasporto pubblico di linea (ATM a Milano), treno e servizi di sharing può avere un impatto decisivo nel ridurre il numero di veicoli privati che ogni giorno intasano le strade delle nostre città”, ha dichiarato Massimiliano Curto, CEO di Wetaxi, aggiungendo che partnership con Zity rappresenta un passo importante verso la costruzione di una mobilità più sostenibile.

Il servizio di car sharing Zity è arrivato a Milano nel luglio 2022 e attualmente conta più di 80.000 utenti registrati. Durante questo periodo ha superato i 2 milioni di chilometri percorsi. Questo, dice la società, vuol dire aver evitato l'emissione di oltre 242 tonnellate di CO2 nell'atmosfera.

Con Wetaxi “Condividiamo entrambi l'obiettivo di facilitare la mobilità nelle città offrendo un servizio che favorisce il trasporto intermodale e accessibile ai cittadini di Milano”, ha dichiarato Javier Mateos, CEO di Zity by Mobilize.

Wetaxi è nata nel 2017 come spin off del Politecnico di Torino. Per prima ha introdotto in Italia il taxi condiviso e la Tariffa Garantita. Zity è presente a Madrid, Parigi, Lione e Milano e conta 610.000 utenti registrati con una flotta 100% elettrica di 1.875 veicoli.