Aci e Dott avviano un programma di Corsi di Guida Sicura per monopattini elettrici

Prende avvio il programma di Corsi di Guida Sicura dedicati ai monopattini elettrici, frutto della collaborazione tra Centri Guida Sicura ACI-SARA e Dott, l'operatore di micromobilità europeo presente in tutte le principali città italiane. I corsi mirano a sensibilizzare ed educare gli utenti dei monopattini elettrici sull'importanza di un corretto utilizzo del veicolo, nel pieno rispetto delle norme del Codice, degli altri utenti della strada e dell’ambiente urbano. Il programma si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per aumentare la consapevolezza dei rischi associati alla circolazione e per sviluppare competenze fondamentali per una guida e un parcheggio sicuri.

Ciascun modulo sarà composto da lezioni teoriche, in cui si analizzeranno le caratteristiche e i controlli del monopattino, i rischi associati alla guida e le tecniche di posizionamento corretto, e diverse sessioni pratiche, che includono prove di slalom lento e dinamico, frenata d'emergenza e conduzione in curva. Attraverso questa combinazione di lezioni teoriche e pratiche, il corso incoraggia una mentalità attenta e previdente verso l'ambiente circostante, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore sicurezza sulle strade. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.