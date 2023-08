Asaps, 759 vittime della strada in sette mesi nei weekend. Impennata a luglio con 180 morti, poi aprile con 115

BOLOGNA - Sono stati 759 i morti nei weekend sulle strade italiane nei primi sette mesi del 2023, in 682 incidenti: 360 in auto, 254 in moto, 57 in bicicletta (compresi i monopattini), 83 pedoni (e carrozzine elettriche) e 5 su veicoli pesanti e mezzi agricoli. I dati, raccolti e forniti dall’Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), si riferiscono ai soli tre giorni di ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, e ai decessi avvenuti nell’immediatezza del sinistro. In gennaio i morti sono stati 83, in febbraio 75, in marzo 96, in aprile 115, in maggio 110, in giugno 100. Sensibile l’impennata di luglio, che ha registrato 180 vittime.