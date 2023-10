Berlino, più sicurezza con mezzi vigili del fuoco connessi. Installato l’innovativo sistema telematico Rescue Connect ZF

BERLINO - La flotta dei veicoli dei vigili del fuoco di Berlino, ben 263 fra autopompe, autoscale, ambulanze, mezzi speciali e auto di appoggio, saranno dotati entro i prossimi giorni dell’innovativo dispositivo telematico Rescue Connect che il colosso tedesco della componentistica ZF ha creato proprio per questo tipo di applicazioni. Basato sul Cloud internet of things della stessa ZF Rescue Connect garantisce una completa connettività fra veicoli, basi a terra, dispositivi mobili e altri utenti autorizzati, in modo da essere indipendente dalle reti telefoniche e dai ponti radio. Trasmettendo dati di telemetria e di posizione permette la gestione e il monitoraggio in tempo reale degli interventi e del rientro dei veicoli, aggiungendo preziose informazioni - più dettagliate rispetto ai comuni sistemi di novazione - sugli itinerari, sullo stato del traffico e sulle condizioni dl meteo locale e della viabilità.

Il completamento dell’installazione prevede per 260 tra veicoli di emergenza e sanitari il montaggio dell’unità ZF Obd mentre per altre tre autopompe ZF e vigili del fuoco di Berlino hanno deciso di effettuare ulteriori test con il più potente sistema VCU Pro. Si tratta di un hardware telematico di nuova generazione che dispone di quattro interfacce CAN e di un doppio processore. Supporta Wlan e Bluetooth 4.2 nonché tutti i diffusi sistemi di navigazione satellitare. «Per la digitalizzazione dei vigili del fuoco di Berlino - afferma Maximilian Krause, project manager gestione flotta Berliner-Feuerwehr - il passaggio dei nostri veicoli di soccorso in precedenza ‘analogici ‘ad una flotta 4.0 collegata in rete rappresenta un’altra pietra miliare per il miglioramento continuo della sicurezza della città di Berlino».