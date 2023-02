BMW brevetta specchietti digitali contro gli angoli ciechi. Tecnologia con un innovativo sistema di sicurezza

Bmw ha brevettato una soluzione per provare a risolvere l’annoso problema degli angoli ciechi. Si tratta di una tecnologia che sfrutta gli specchietti retrovisori digitali ed una telecamera per permettere al guidatore di guardare attraverso la carrozzeria dell’ auto. Nel dettaglio, il brevetto depositato presso l’ufficio tedesco competente riguarda un sistema di elaborazione delle immagini, in grado di fornire al conducente una panoramica sul retro dell’ auto. Il sistema rende più agevole le manovre di parcheggio, anche automatizzato, specialmente nei veicoli di grandi dimensioni.

Sfrutta due telecamere posizionate al posto dei tradizionali specchietti laterali, ed una terza telecamera montata sul retro dell’ auto. Il trio di immagini viene elaborato in una visuale panoramica sul retro dell’ auto proiettata su uno schermo all’interno dell’abitacolo. Rispetto ai più tradizionali sistemi di telecamere a 360 gradi, la tecnologia brevettata da Bmw offre il vantaggio di poter determinare con precisione la distanza tra gli oggetti e ostacoli con l’aiuto dei sensori di prossimità. In questo modo viene incrementata la sicurezza in fase di manovra e di sorpasso.