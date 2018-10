Nuova Focus, la guida assistita Ford che piace a Euro NCAP. Un successo targato Co-Pilot360

ROMA - La sicurezza in auto non è più solo una questione di resistenza della scocca agli urti. Da tempo, nella valutazione Euro NCAP, la disponibilità di sistemi di assistenza alla guida è un metro fondamentale di giudizio. La nuova Ford Focus, dopo aver ottenuto le ormai celebri cinque stelle, è stata encomiata dall’ente Euro NCAP durante il primo evento dedicato ai test sulla guida automatizzata, presso l’ADAC mobility organisation a Penzing, in Germania.

Il merito è da attribuire ad una serie di tecnologie che si basano su di un pacchetto di dispositivi decisamente vario, ma soprattutto vigile su quanto accada in strada durante la marcia. Infatti la nuova Ford Focus è equipaggiata con 3 radar, 2 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni. Una suite di elementi che da poi vita al Co-Pilot360, ossia il sistema che sovraintende a tutti gli apparati di assistenza alla guida della vettura Ford.

«La sfida principale è rappresentata dallo sviluppo di sistemi che tengano il guidatore completamente informato e restituendogli la sensazione di pieno controllo. La Nuova Focus dispone di un “co-pilota" che supporta sempre il driver senza mai però incoraggiarlo alla distrazione», ha dichiarato Thomas Lukaszewicz, Manager Automated Driving, Ford of Europe, durante la partecipazione alla tavola rotonda.

Il merito di tale successo, è grazie principalmente all’Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring disponibile a bordo della nuova Focus. Euro NCAP ha infatti valutato positivamente tale sistema, essenzialmente nel suo modo di operare. Sistema che consente alla vettura di posizionarsi al centro della corsia, seguendo (eventualmente) il veicolo che la precede (anche in curva), adattando la velocità entro i limiti, monitorando i segnali su strada e i dati condivisi dal navigatore.

“La Nuova Ford Focus offre un pacchetto molto equilibrato di tecnologie di assistenza alla guida, che hanno la capacità di rendere i viaggi più sicuri, mantenendo al contempo l’attenzione del guidatore, che resta vigile e pronto a intervenire in caso di emergenza”, ha dichiarato Michiel van Ratingen, Secretary General Euro NCAP.