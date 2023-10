I rischi di incendio sulle auto elettriche e su quelle termiche. Ecco i risultati della ricerca

Sull’incidente del bus di Mestre si e innescata una polemica politica relativa alla presunta pericolosita delle batterie agli ioni di litio che alimentavano il pullman elettrico. Sono a rischio incendio? Secondo gli esperti della società australiana EV FireSafe, che riceve fondi dal Dipartimento della Difesa per la ricerca sugli incendi delle batterie ad alta tensione dei veicoli elettrici, qualsiasi veicolo puo incendiarsi per eventi molto critici come per esempio gli incidenti.

Ma le auto elettriche, in tutto il mondo dal 2010 a giugno 2023, come si vede nell’infografica, hanno registrato casi di incendio solo nello 0,0012% dei casi di tutte le auto elettriche circolanti, mentre i casi di incendi in veicoli alimentati a benzina e diesel sono stati lo 0,1%. In questo caso il rischio e 80 volte maggiore.