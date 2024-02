Rischio smartphone in auto, cresce con le chiamate di lavoro. Studio mostra aumento incidenti negli spostamenti professionali

Uno dei problemi più noti nell'ambito della sicurezza, quello della pericolosità dell'uso degli smartphone durante la guida, si sta accentuando perché coinvolge un crescente numero di persone che siedono al volante per motivi professionali o negli spostamenti di lavoro.

Lo evidenzia uno studio pubblicato in Germania e diffuso dal sito Haufe.de. Vi viene sottolineato non solo come l’utilizzo dello smartphone sia un ulteriore elemento di stress psicologico causato dall’ambiente lavorativo, ma anche come siano in aumento gli incidenti 'in itinere' cioè per andare da casa al lavoro e viceversa.

L'analisi degli ultimi dati disponibili, quelli del 2022, segnala che vi sono stati in Germania 73.069 infortuni 'in itinere' , di cui 234 mortali, 16 in più rispetto all'anno precedente. Le ragioni di questo elevato numero di incidenti - si legge nel rapporto - sono sostanzialmente individuali e legati dunque a fattori che le aziende stesse non possono o difficilmente possono influenzare. Tuttavia, si legge nel rapporto di Haufe.de, una ricerca realizzata negli Stati Uniti mostra che il problema della distrazione è maggiore nei viaggi di lavoro rispetto a quelli privati. Questo poiché oltre alle conversazioni (e al deprecabile utilizzo di internet) ci sono comunicazioni specifiche per l'attività professionale.

Appuntamenti e progetti di lavoro che riguardano la giornata vengono sempre più spesso discussi e coordinati durante il tragitto in auto cosa che richiede la piena attenzione del dipendente in viaggio. Inoltre l'uso professionale degli smartphone al di fuori dell'orario di lavoro effettivo è un altro elemento alla base dello stress psicologico generato nell'ambiente di lavoro.

Cosa questa che limita ulteriormente la concentrazione di dipendenti o liberi professionisti durante il viaggio. Come evidenzia questo studio, pubblicato sul Journal for Medical Prevention, la comunicazione talvolta ininterrotta con smartphone - soprattutto per chi opera nel settore dei media, nel marketing, dell'assistenza, del commercio, dell'ingegneria e dell'edilizia - aumenta lo stress lavorativo e può comportare una riduzione dell'attenzione e, di conseguenza, più incidenti 'in itinere'.

Ci sono però altri elementi che giocano a sfavore dell'uso 'professionale' degli smartphone in auto, come il volume delle ore di lavoro, l'atmosfera in azienda e perfino l'insoddisfazione per la propria posizione o carriera. A livello organizzativo - conclude il rapporto - è rilevante l'influenza che la cultura dell’azienda può avere sugli atteggiamenti, sulle competenze e sul comportamento dei dipendenti. L'atteggiamento e l'attenzione durante la guida - e quindi quelli nei confronti del rischio smartphone - dipendono anche dal clima di sicurezza percepito nell'azienda stessa.