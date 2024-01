Tesla in Cina richiama in officina 1,6 milioni di veicoli per un difetto Problemi al software che controlla lo sterzo

PECHINO - Tesla ha richiamato 1,6 di veicoli venduti sul mercato cinese per un difetto nel software che controlla lo sterzo. Lo fa sapere l’agenzia statale cinese per la regolamentazione del mercato, che quantifica in 1.610.105 il numero di vetture. Si tratta di Model S, Model X e Model 3 di importazione, nonché di Model 3 e Model Y prodotte in Cina tra il 26 agosto 2014 e il 20 dicembre 2023.