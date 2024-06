Volvo richiama le EX30 elettriche per un problema tecnico. Per risolvere necessario un aggiornamento software OTA

Volvo Car AB sta richiamando tutte le quasi 72.000 unita prodotte del suo nuovo modello di punta, la EX30 completamente elettrica, a causa di un problema software. Lo scrive Bloomberg. Le azioni della casa automobilistica sono crollate fino al 3,5% nelle prime contrattazioni a Stoccolma alla notizia che i veicoli potrebbero avere un errore nello schermo centrale che fa si che il tachimetro entri in modalita test all'avvio dell'auto. Per risolvere il problema e necessario un aggiornamento software via etere, ha affermato Volvo in una nota lunedi. Il problema, segnalato per la prima volta dal sito svedese Carup, «arriva in un momento inopportuno per Volvo, che e alle prese con il software per i suoi veicoli sempre piu computerizzati. L'anno scorso ha dovuto ritardare il lancio del modello EX90 perche il software non era all'altezza», scrive Bloomberg. Nessun altro modello Volvo e interessato dall'ultimo richiamo e non sono stati segnalati incidenti o lesioni correlate, ha detto un portavoce.