Aci, si è svolto il corso pratico a Vallelunga di estricazione da un'auto per gli studenti della Sapienza

L'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga (Campagnano di Roma) ha ospitato oggi il primo corso pratico di estricazione da un'auto da competizione riservato agli studenti del Corso di Laurea infermieristica Celio, presieduto dal professor Maurizio Alimandi. Una ventina tra ragazze e ragazzi si sono cimentati nelle manovre di estricazione da una monoposto e dalla vettura laboratorio ideata da ACI Sport in collaborazione con Sparco che può ruotare di 180 gradi e dunque simulare un cappottamento totale o su un fianco. Divisi in tre squadre hanno lavorato coordinati dall'istruttore Sandro Ferraccioli e sotto la supervisione di Saul Collini, responsabile medico della Specialist Motorsport Academy, la scuola di formazione voluta da ACI e diretta da Raffaele Giammaria per conto di ACI Sport.