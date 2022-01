Kamaz trionfa fa i truck, Sotnikov precede 3 compagni di squadra. Bellina, primo italiano è 15^. Vittoria di Giroud fra i quad

JEDDAH – Proprio nella giornata del trionfo, gli equipaggi della Kamaz sono riusciti a piazzare un solo camion sul podio, comunque al primo posto (come nelle undici tappe precedenti di questa edizione): nel 2022 è la prima volta che il Master non occupa almeno due posti del podio. Dimitry Sotnikov si è imposto sia nello stage (il quinto quest'anno) sia nella Dakar 2022. Per il pilota russo si tratta della seconda affermazione consecutiva. Sul traguardo di Jeddah ha preceduto di 32'' il ceco Martin Macik (Big Schock Racing) con l'Iveco Powerstar e il cileno Ignacio Casale (Tatra Buggyara Zm Racing), che aveva ambizioni di classifica.

Nella generale assoluta assieme a Sotnikov sono saliti sul podio i compagni di scuderia Eduard Nikolaev (9.58'' di ritardo) e Anton Shibalov (1:11.11''). Solo quarto Karginov, che pure la Dakar l'ha già vinta due volte. Nella corsa dei non marziani (Kamaz ha vinto 17 delle ultime 20 edizioni), il primo è stato l'olandese Janus Van Kasteren (Petronas De Rooy Iveco) lontano quasi due ore dal podio, quinto. Poi il connazionale Martin Van Den Brink, sempre con un Powerstar del team De Rooy, e Macik, che dopo la pausa è risalito dall'undicesima alla settima posizione. Con l'Iveo dell'Italtrans Racing, Claudio Bellina, Bruno Gotti e Giulio Minelli si sono classificati al 15^ posto assoluto.

Dopo due ritiri, il francese Alexandre Giroud (Yamaha Racing Smx Drag'on) si è imposto per la prima volta alla Dakar riservata ai Quad. Il transalpino è arrivato al traguardo con oltre 20 minuti di ritardo dal vincitore, il debuttante argentino Francisco Moreno, che ha preceduto Kamil Wisniewski e Marcelo Medeiros. Partiti in 25, a Jeddah sono arrivati in meno di 10.

Nella classifica finale, Giroud si è lasciato alle spalle Moreno, che ha accusato un distacco di 2:21.11, e Wisniewski (2:27.25). Niente da fare per l'argentino naturalizzato americano Pablo Copetti a lungo in testa e poi fermato da problemi meccanici e costretto ad abbandonare la corsa.