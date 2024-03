Una Porsche da record cala il poker: Macan elettrica e Taycan GT da urlo

La Porsche ha iniziato il 2024 con tre primati: uno di vendite (320mila auto nel 2023), uno di fatturato (40 miliardi di ricavi) e uno di... velocità. Grazie al record stabilito al Nurburgring dalla nuova Taycan Turbo GT che è diventata la più veloce auto elettrica di serie in pista. Perciò questo si avvia ad essere uno degli anni più innovativi di Porsche che presenterà ben 4 novità assolute: la nuova Macan completamente elettrica, un profondo rinnovamento della propria berlina a batterie Taycan, un restyling della Panamera con motori ibridi migliorati e infine un’inedita 911 con propulsore ibrido. Vale a dire che Porsche per la prima volta elettrificherà il suo celebre cavallo di battaglia. Mentre quest’ultima novità arriverà solo in autunno, le altre sono già alle porte.

La più significativa è la nuova Macan, il Suv di taglia media che è uno dei pilastri di Porsche. Grande novità la propulsione soltanto elettrica. Una grande scommessa per il marchio tedesco, ma la svolta verso il green è ormai avviata. La Macan è costruita sulla nuova piattaforma elettrica PPE con dimensioni da Suv medio: 4,78 metri di lunghezza.



Le due versioni, Macan 4 e Macan Turbo, si distinguono per elevata potenza e buona autonomia. Hanno trazione integrale e due motori elettrici con potenze da 408 e 639 cv. Porsche, per convincere i clienti più riottosi, promette per la Macan percorrenze elevatissime: da 591 a 613 km (ciclo WLTP) grazie a una batteria veramente gigante, da 100 kWh. I prezzi partono da 88.187 euro, circa 15mila più care delle Macan a benzina. Più completa la gamma della berlina elettrica Taycan, rinnovata profondamente 5 anni dopo il debutto. Tre tipi di carrozzeria (berlina, Cross Turismo e Sport Turismo) e 4 livelli di motorizzazione elettrica (base, 4S, Turbo e Turbo S) con potenze a salire dai 360 kW (490 cv) della versione base ai 700 kW (952 cavalli) della Turbo S. Tutte le Taycan hanno guadagnato potenza, coppia, rapidità in accelerazione e soprattutto un’autonomia superiore del 35% grazie a una batteria più efficiente, da 105 kWh, che permette di percorrere fino a 678 km (ciclo WLTP).

Ma il vero fiore all’occhiello è la nuova Taycan Sport GT: una versione estrema con tanto di alettone posteriore, dove Porsche ha messo tutto il proprio know-how sportivo per realizzare la più performante auto elettrica del mondo. La Turbo GT ha due motori elettrici in grado di sviluppare fino a 1.108 cavalli di picco e può superare i 300 km/h di velocità massima con un’accelerazione micidiale sullo 0-100: appena 2,2 secondi. La Turbo GT è votata alla massima performance e per dimostrarlo Porsche l’ha portata sul banco di prova del vecchio Nurburgring dove ha stabilito il record sul giro in 7’07”55, ben 26 secondi in meno della precedente Taycan Turbo S.