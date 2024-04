FE, Abt ufficializza l'intesa con Lola e Yamaha. A giugno i primi test della monoposto con il nuovo powertrain

MISANO ADRIATICO – Il futuro agonistico elettrico della scuderia tedesca Abt è, come anticipato dal Giappone, con Lola e Yamaha. La squadra tedesca ha ufficializzato la decisione alla vigilia del doppio appuntamento di Misano Adriatico, gli ePrix 6 e 7 della decima stagione, i primi in Europa di quest'anno. Il team, che nei mesi scorsi aveva già rescisso il contratto con la Mahindra, che fornirà le monoposto ancora fino a luglio, ha confermato che gareggerà con il powertrain del costruttore di “nuova registrazione” Lola Cars. Il sistema vene sviluppato congiuntamente alla giapponese Yamaha.

I test virtuali sono giù stati condotti, ma quelli reali dovrebbero cominciare con il mese di giugno. I vertici della scuderia e delle aziende britannica e giapponese non avevano fatto niente per tenere nascosta l'intesa a fine marzo a Tokyo, dove Lola e Yamaha avevano annunciato l'impegno in Formula E. «Siamo contenti di essere riusciti a trovare due marchi dai nomi altisonanti per il nostro futuro in Formula E», ha dichiarato Thomas Biermaier, numero uno della scuderia, supportata nella stagione 9 e 10 dal costruttore spagnolo Cupra. Il manager ammette che «per un nuovo costruttore si tratta di una grande sfida debuttare e distinguersi in un campionato del mondo».

Il progetto congiunto prevede che Lola Cars si presenti come costruttore e segua lo sviluppo del powertrain e del software avendo al proprio fianco Yamaha Motor quale partner tecnico. La Abt, ricorda Hans-Jürgen Abt, Ceo dell'omonimo gruppo, aveva debuttato in Formula E nel 2014 come team privato, collaborando poi con Audi. Dopo l'addio della casa dei Quattro Anelli, la scuderia era rimasta ferma un anno (stagione 8) prima di rientrare nel campionato 2022/2023. Lo scorso gennaio a Città del Messico ha corso il centesimo ePrix e finora ha conquistato 47 podi e raccolto più di 1.400 punti.

Anche Till Bechtolsheimer, il proprietario di Lola Cars Ltd, ha dichiarato la propria soddisfazione per l'intesa: «È intrigante collaborare con una scuderia con tanta storia e tanto successo in questa classe. Siamo contenti di estendere i nostri rapporti dentro, ma anche fuori dalla Formula E», ha precisato l'imprenditore britannico, che ha chiamato Mark Preston, ex Techeetah, come direttore del Motorsport. «In qualità di partner tecnico di Lola – ha concluso Heiji Maruyama, managing executive officer e direttore di Yamaha Motor – vogliamo sviluppare le futuristiche tecnologie per la gestione dell'energia ai più alti livelli».