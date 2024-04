Andretti e l'avventura yankee in Formula E, è l'inglese Dennis il campione in carica

Tra le 11 scuderie in Formula E nel 2024, in mezzo ai vari costruttori presenti, spicca un nome profondamente legato al motorsport statunitense: quello di Andretti, un nome che agli appassionati di Formula 1 riporta subito alla mente le gesta di Mario, campione del mondo nel 1978. La squadra è nata nel 2002 quando Michael Andretti, figlio di Mario, comprò le quote del Team Green e si iscrisse al successivo campionato Indycar.

Da allora si è specializzata nelle categorie di monoposto americane, vincendo sei volte la 500 miglia di Indianapolis e quattro titoli Indycar. Nel 2014, anno di debutto della Formula E, Andretti non ha mancato l’appuntamento e si è iscritta alla stagione, ottenendo subito alcuni podi anche grazie a Jean-Eric Vergne. Da allora è stata sempre presente nel campionato, anche se con alterne fortune, ma riuscendo a conquistare 11 vittorie complessive e un terzo posto tra i team come miglior risultato. Dopo le prime stagioni con powertrain unico, Andretti si è affidata prima a un’unità costruita in casa, poi a Bmw per quattro stagioni per legarsi infine a Porsche con il debutto della terza generazione.

Le fortune del team Andretti sono cambiate in positivo dopo l’inizio del rapporto con il pilota britannico Jake Dennis. Classe 1995, si è messo in mostra già nelle categorie inferiori con un terzo posto nella Formula 3 europea nel 2015 e quarto posto in GP3 nel 2016, prima di passare alle ruote coperte per quattro anni correndo con Audi e Aston Martin in GT3. Per il 2020-21 è arrivata la chiamata di Andretti per la Formula E, dove si è affermato immediatamente come uno dei piloti da tenere d’occhio conquistando due successi nell’anno di esordio e non mancando mai l’appuntamento con la vittoria in tutte le tre stagioni successive. Oltre la metà dei successi di Andretti, ben sei su undici, li ha conquistati proprio Dennis negli ultimi tre anni. Il 2022-23, primo anno della Generazione 3, è stato straordinario per Dennis e per la squadra, con due vittorie, sette secondi posti e due terzi che gli hanno permesso di piegare i neozelandesi Evans e Cassidy e portarsi a casa il titolo. Anche nella stagione attuale Jake Dennis si sta confermando protagonista, con un successo e un terzo posto in cinque gare che lo collocano in quarta posizione in classifica. Più in difficoltà il suo compagno di squadra Norman Nato, quattordicesimo in campionato con 17 punti.