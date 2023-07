Cupra, il brand nato tecnologico. Come le start up elettriche ha visto la luce nell’era della transizione energetica

Il debutto di Cupra nella Formula E, che questo weekend vive la sua tappa romana all’Eur, è una conferma della sfida intrapresa dal brand spagnolo: innovare il concetto di corsa automobilistica unendo motori ecologici e prestazioni, collocazione urbana e un’esperienza che va dritto all’emozione. La première del marchio del gruppo Volkswagen nella Abb Formula E, la competizione elettrica più importante al mondo giunta alla sua nona edizione, si costruisce sulla collaborazione con Abt Sportsline, da cui nasce il team Abt Cupra Formula E, con i piloti Robin Frijns (Paesi Bassi) e Nico Muller (Svizzera) iscritti per questa stagione inaugurale. Se Cupra si affaccia solo oggi alla Formula E, l’impegno nelle gare in elettrico non è però nuovo: il costruttore ha fatto da apripista del Fia Etcr World Championship, il primo campionato dedicato alle vetture turismo 100% elettriche, con la sua e-Racer, la prima auto da corsa turismo a batteria al mondo, che il brand spagnolo ha presentato cinque anni fa. «Cupra ha percorso tanta strada in pochissimo tempo, da quel 2018 in cui pochi grandi sognatori hanno creduto in un nuovo modo di concepire il futuro delle gare», afferma Werner Tietz, vicepresidente Ricerca e Sviluppo e membro del Cda di Cupra. «Il marchio ha aperto la strada a nuovi format ed è questa la direzione da prendere per il motorsport: portare le corse nei centri urbani, integrare elementi digitali e creare un’esperienza emotiva che coinvolga davvero le persone».

La casa spagnola ha già messo nel suo palmares il doppio titolo mondiale nel Fia Etcr World Championship: la e-Racer ha vinto le edizioni del 2021 e del 2022, portandosi a casa entrambe le volte i titoli Piloti e Costruttori. Cupra è stata, inoltre, il primo costruttore a partecipare alla Extreme E (Xe), la serie di gare off-road dedicate ai Suv 100% elettrici. La competizione dei Suv a batteria ha l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza sulle azioni che ciascuno di noi può intraprendere per proteggere il pianeta, usando fuoristrada da corsa elettrici in ambienti naturali minacciati dal cambiamento climatico per evidenziare come si può contribuire alla sostenibilità. Per la prova italiana dell’edizione 2023 che si è corsa in Sardegna la scuderia Abt Cupra Xe ha arruolato un vero specialista dei rally, il pilota francese Sébastien Loeb, alla guida della Cupra Tavascan Xe.

È invece la monoposto Abt Cupra Gen3, con propulsore sviluppato da Mahindra Racing, la protagonista del debutto di Cupra nella Formula E. L’intenzione del brand è di bruciare le distanze dai team “veterani” della competizione e scalare rapidamente verso la pole position. «Siamo arrivati e siamo qui per restare», sottolinea Tietz. «Cupra e Abt sono due pionieri del mondo delle corse elettriche e Abt ha già ottenuto molti successi in passato con il proprio team in Formula E. Crediamo che questa sia una partnership solida, costruita sulla visione condivisa di trasformare il mondo del motorsport attraverso l’elettrificazione». E anche attraverso l’innovazione tecnologica: perché è questo che il pubblico di Cupra, come quello della Formula E, si aspetta.

«Cupra sta lavorando per rendere la sua gamma completamente elettrificata entro il 2030 e ha già presentato la concept car UrbanRebel, che si concretizzerà, dal 2025, nella produzione della Raval, un’auto 100% elettrica “ribelle e emozionale” che strizza l’occhio ai giovani della Generazione Z. Anche sulle piste della Formula E il team Abt Cupra porta questo spirito ribelle e l’atteggiamento da innovatore che il brand coltiva.



«La Formula E ci permette di sperimentare al limite e in condizioni estreme,- evidenzia Tietz, - trasferendo alla produzione di serie tutte le conoscenze che stiamo acquisendo, soprattutto su efficienza, propagazione termica e recupero energetico». Il brand intende dimostrare che elettrificazione e prestazioni formano un connubio perfetto e di questo impegno per la nuova mobilità ecologica ed esperienziale beneficiano anche i comuni automobilisti, che non guideranno forse mai i bolidi da competizione, ma che potranno avere sulla loro Cupra uno specchio di quelle prestazioni (anche energetiche, inclusa la gestione della batteria) e un pizzico di emozione da Formula E.