Cupra, l'energia di Barcellona. Il costruttore catalano nato nel 2018 punta forte sulla transizione ed è entrato in FE nel 2023

Cupra, l'ultimo nato fra i marchi del gruppo Volkswagen, ha sposato la Formula E, il campionato a zero emissioni con il quale condivide i valori della sostenibilità ambientale e della parità di genere. Dallo scorso anno corre con la scuderia tedesca Abt e si presenta a Misano Adriatico con il morale “alle stelle”. A Tokyo lo svizzero Nico Müller – uno dei piloti con il “doppio impiego” perché corre anche il World Endurance Championship – ha raccolto i primi punti della stagione per sé e per la squadra, che occupa attualmente il nono posto in classifica, anche davanti al costruttore che gli fornisce la monoposto.

Che a Kempten sappiano come far funzionare i bolidi di FE è risaputo. Nella bacheca di quella che oggi si chiama Abt Cupra ci sono 104 EPrix disputati (mancano all'appello solo quelli della stagione 8 e quello di Città del Capo nella 9), un titolo a squadre e uno individuale, 14 vittorie con un poker nella quarta stagione, 47 podi e 6 pole. L'ultima prima fila risale allo scorso anno, nella gara di casa, a Berlino, quando lo stesso Müller e l'allora compagno di squadra Robin Frijns se l'erano giocata su una pista bagnata sulla quale aveva avuto la meglio l'olandese, un fuoriclasse con la pioggia.



Dopo il piazzamento nella Top 10 dell'elvetico, settimo, Lucas Di Grassi, il brasiliano già campione del mondo tornato alla Abt Cupra, è decisamente ottimista, malgrado sia ancora inchiodato allo zero iniziale. «Stiamo migliorando – riflette il 39enne, uno dei senatori del circuito – e continuiamo a sviluppare la macchina per essere più aggressivi in gara e provare manovre di sorpasso. L'impressione che ci trasmette la monoposto è migliore e questo ci offre buone sensazioni in vista delle prossime gare».

Quelle di Grassi non sono le parole di un pilota qualsiasi, ma di quello con il maggior numero di ePrix disputati (120), con il maggior numero di punti conquistati (1.041) e con il maggior numero di podi all'attivo (40). Con Sébastien Buemi condivide anche il maggior numero di successi: 13.

In occasione della gara romagnola, la Abt Cupra annuncerà anche la futura cooperazione con Lola e Yamaha, verosimilmente almeno per le prossime due stagioni: le società britannica e giapponese forniranno la monoposto da competizione dopo le rescissione anticipata del contratto con la Mahindra. L'investimento di Cupra nella FE è funzionale agli ambiziosi obiettivi del marchio, fondato nel 2018. Il suo successore, Wayne Griffiths, ha spinto sull'elettrificazione, oltre che valorizzato ulteriormente il design. I numeri stanno dando ragione alle scelte del manager del brand catalano, che nel 2023 ha consegnato quasi 231.000 auto, circa il 51% in più rispetto al 2022, con la Formentor (peraltro non a emissioni zero, non ancora almeno) quale modello più venduto (120.000 unità). La Born a batteria è arrivata a 44.000. E stanno per debuttare sia il Suv elettrico Tavascan, fra l'altro esibito proprio in occasione di una gara di Formula E, sia quello plug-in Terramar.

La vetrina globale della Formula E è funzionale all'apertura di nuovi mercati, perché Griffiths ha confermato che entro la fine del decennio porterà Cupra negli Stati Uniti, almeno nelle grandi città delle coste occidentale e orientale, più sensibili alla mobilità sostenibile. Il circuito ha corso oltreoceano in diverse località, incluse Miami e New York per approdare a Portland (due ePrix quest'anno, a fine giugno) e immaginare un doppio appuntamento nel corso delle prossime stagioni. Los Angeles è ufficialmente una delle metropoli con cui gli organizzatori del mondiale stanno discutendo. Seppur “stampellato”, il Ceo di Abt nonché Team Principal della scuderia, è rientrato soddisfatto da Tokyo: «È stato bello vedere che siamo capaci di competere nella Top 10 – ha commentato – È esattamente quello che contiamo di fare nel primo dei quattro appuntamenti europei di questa stagione». Il riscatto continentale della Abt Cupra, insomma, comincia da Misano Adriatico. Poi proseguirà a Montecarlo, a Berlino e a Londra, dove il mondiale emette i propri verdetti il 20 e 21 luglio.