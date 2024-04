EPrix di Formula E, cento senza sentirli: sono sei i senatori ecologici. Di Grassi è il leader

La Formula E è una categoria piuttosto giovane, giunta quest’anno alla sua decima stagione e che festeggerà i dieci anni dalla sua prima gara a settembre 2024. Nonostante questo, già sei piloti hanno superato il traguardo delle 100 gare disputate in carriera nella categoria esclusivamente elettrica e sono tutti ancora presenti sulla griglia di quest’anno. Non è un caso che si trovino ai primi sei posti della classifica del numero di vittorie e podi, né che tra loro ci siano quattro vincitori del titolo. Cinque di loro sono presenti nella categoria già dalla prima stagione, dove curiosamente si sono classificati tutti nei primi dieci della graduatoria finale.



A detenere il record è l’esperto brasiliano Lucas Di Grassi, vincitore del titolo nella stagione 2016-17, con 120 gare disputate nelle quali ha totalizzato 13 vittorie e 40 podi. Quest’anno sta facendo un po’ di fatica al volante della sua Abt Cupra, ma rimane uno dei più grandi sostenitori della categoria. Secondo in classifica è Jean-Eric Vergne, l’unico pilota ad aver vinto il titolo più di una volta. Il francese ex Formula 1, oggi in forza a DS, vanta 119 partenze, 11 successi e 34 podi. Subito dietro c’è Sébastien Buemi: vincitore del titolo nel 2015-16, lo svizzero ha disputato 118 gare e condivide il primato di vittorie con Di Grassi a 13, mentre i podi sono 31. 117 invece le gare per Sam Bird, uno dei piloti più costanti del campionato e capace di conquistare 12 successi e 27 podi, anche se purtroppo finora gli è mancato il grande acuto del titolo mondiale. Sempre a 117 gare si colloca Antonio Félix da Costa, campione nel 2019-20 e sesto per numero di successi, con otto, e podi, con 19.

L’ultimo arrivato nel club delle 100 gare è Mitch Evans: il neozelandese ha tagliato questo traguardo nell’E-Prix di Tokyo il 30 marzo. Si trova in quinta posizione per numero di successi, con 10, e podi, con 26, e vanta un secondo posto in campionato nel 2021-22 come miglior piazzamento finale. Nel club delle 100 partenze è l’unico a non essere presente fin dalla prima stagione: ha debuttato infatti nel 2016-17.

Tra i piloti attualmente in attività, il più vicino a raggiungere le 100 gare disputate è Robin Frijns: l’olandese di Envision Racing si trova a 93 e dovrebbe superare la barriera prima della fine della stagione.