EPrix di Roma, al via le vendite dei biglietti per la tappa romana della Formula E del prossimo 4 aprile

ROMA – E’ iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione dell’E-Prix di Roma, in programma il prossimo 4 aprile sul circuito cittadino dell’Eur, già cornice del successo delle prime due edizioni. A dieci giorni dall’inizio della sesta stagione del Campionato ABB FIA Formula E, che partirà da Riyad con un doppio appuntamento il prossimo 22 e 23 novembre, è già possibile acquistare i primi biglietti per partecipare all’unica tappa italiana. I biglietti per le tribune si divideranno in Oro, Argento e Bronzo, il cui prezzo varierà a seconda della posizione in cui saranno collocate le sedute.

Per i biglietti Oro, che avranno vista privilegiata sul tracciato, il prezzo è di 99 euro per tutti, per quelli Argento il prezzo è di 30 euro per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, di 42 euro per gli studenti e di 59 euro per gli adulti. Per i biglietti Bronzo il prezzo è di 20 euro per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, di 28 euro per gli studenti e di 39 euro per gli adulti. I bambini da 0 a 2 anni non avranno bisogno di un biglietto per accedere e potranno sedere insieme agli adulti (1 bambino per ogni adulto). Inoltre, chi deciderà di assicurarsi un biglietto per l’E-Prix di Roma entro la mezzanotte del 3 dicembre avrà accesso a uno sconto del 20% sul prezzo. I biglietti in tribuna saranno numerati e consentiranno ai partecipanti di accedere anche all’Allianz E-Village, una vera e propria “casa” ideata per l’intrattenimento di tutti gli appassionati del campionato durante l’evento, e alla Gaming Arena, in cui sfidare i piloti di Formula E su veri simulatori di corse.

Come per le prime due edizioni, verranno allestite attività di intrattenimento e aree di ristoro all’interno dei parchi, da dove i partecipanti potranno godere di una visuale parziale sul suggestivo circuito dell’Eur e seguire tutte le emozioni della gara. Nei prossimi mesi saranno rilasciati anche un numero limitato di titoli di accesso per le zone prato, da dove i partecipanti e gli appassionati potranno godere di una visuale parziale sul suggestivo circuito dell’Eur, oltre ad accedere ad alcune delle attività di intrattenimento e delle aree di ristoro.

Come per le prime due edizioni, a riprendere l’E-Prix di Roma saranno le telecamere di Italia 1 che permetterà a tutti gli spettatori interessati di assistere all’intero campionato, compresa la tappa capitolina, sul canale in chiaro. La tappa italiana, in diretta su Italia 1 a partire dalle 13 del 4 aprile 2020, verrà trasmessa in oltre 180 paesi del mondo, con una audience attesa di quasi 40 milioni di spettatori. La giornata del terzo E-Prix di Roma prenderà il via alle ore 07 del prossimo 4 aprile con l’apertura dei cancelli a tutti i partecipanti. Molte le attività presenti in pista, con le sessioni ufficiali di prova alle 08 e qualifica della Formula E dalle ore 09:45.

L’E-Prix di Roma scatterà alle ore 14. A seguire è previsto l’I-Pace eTrophy di Jaguar a partire dalle 16:00. È possibile acquistare ogni tipologia di biglietto visitando il sito della Formula E nella sezione dedicata all’E-Prix di Roma, al seguente link: fiaformulae.com/it/rome o recandosi presso punti vendita Ticket One selezionati. In attesa dell’arrivo di Formula E nella capitale, il prossimo appuntamento con il Campionato ABB FIA Formula E è quindi per L’E-Prix di Riyad, in pista il prossimo 22 e 23 novembre.