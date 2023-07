FE, presentato l’EPrix di Roma al Campidoglio. Tutto è pronto per le sfide di sabato 15 e domenica 16

L’ePrix di Roma, che andrà in scena sul tracciato cittadino dell’EUR il 15 e 16 luglio, è stato ufficialmente presentato quest’oggi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore allo sport Alessandro Onorato hanno accolto il presidente e fondatore della Formula E Alejandro Agag e la direttrice della Sostenibilità di Formula E Julia Pallé.

Ormai giunta alla quinta edizione, la tappa della Città eterna è diventata una presenza fissa nel campionato riservato alle monoposto elettriche. La collocazione estiva di quest’anno, inoltre renderà i due ePrix decisivi in vista dell’ultimo atto stagionale che si terrà a fine mese a Londra. Il caldo capitolino rivestirà un’ulteriore banco di prova per le nuove vetture Gen3, in grado di sviluppare fino a 350 kW di potenza. Come ha spiegato lo stesso Agag, team e piloti dovranno prestare particolare attenzione alle temperature di esercizio delle batterie dosando l’energia a loro disposizione. Un’ulteriore variabile che si aggiunge ad un tracciato veloce e tecnico, anche per questo amato da molti piloti, che ha ospitato sempre gare emozionanti e ricche di spettacolo.

Cittadino romano d’adozione da circa un anno, Agag ha inoltre sottolineato che quello dell’EUR sarà il primo ePrix di casa per Maserati. Il marchio del Tridente ha esordito quest’anno in Formula E vincendo a Jakarta, dopo ben 66 anni dall’ultimo trionfo in monoposto ad opera di Juan Manuel Fangio nel GP di F1 del Nürburgring. Per l’occasione è stata realizzata un’apposita tribuna per i tifosi della Maserati. Senza alcun sovrapprezzo, a coloro che acquisteranno tali posti verranno fornite le bandiere con il logo del Tridente per supportare la squadra di Modena.

Il sindaco Gualtieri ha tenuto a sottolineare che la tappa della Formula E non è solo sport, bensì è l’occasione per rilanciare un importante messaggio di sostenibilità ambientale. Il campionato Full Electric è la testimonianza concreta di come l’evoluzione tecnologica possa tutelare il futuro del nostro pianeta. A tal proposito il primo cittadino ha annunciato che Roma verrà dotata, grazie ai fondi del PNRR, di nuovi bus totalmente elettrici e di ulteriori colonnine per la ricarica di autovetture a emissioni zero. Inoltre in partnership con la Formula E, come descritto da Pallé, verranno realizzati nella città 6 attraversamenti pedonali, dotati di illuminazione alimentata da energia solare, oltre a un murales disegnato con particolari vernici in grado di assorbire lo smog per circa 10 anni.

La sfida non sarà solo in pista, l’intera città di Roma subirà un lungo e severo test. Come spiegato dal sindaco Gualtieri e dall’assessore allo sport Onorato, questa settimana sarà ricca di eventi culturali e sportivi. Oltre alla Formula E, al Foro Italico si può già assistere all’Italy Major Premier di Padel, senza tralasciare i concerti degli One Republic, dei Pooh e di Marco Mengoni. La capitale ospiterà eventi di caratura nazionale e internazionale che fungeranno da importante vetrina e volano per il turismo. A tal proposito, non senza una punta di orgoglio, Onorato ha affermato che si attende la presenza di oltre 40 mila turisti solamente nel prossimo weekend.