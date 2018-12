Nissan ingaggia Rowland al posto di Albon (andato in F1 alla Toro Rosso). Affiancherà Buemi

TOKYO – Porte girevoli nella Formula E. Il britannico Oliver Rowland è stato scelto dalla scuderia giapponese Nissan per affiancare Sébastien Buemi nel primo campionato senza cambio macchina. Il 26enne prende il posto di Alexander Albon, l'inglese con passaporto thailandese al quale la Toro Rosso ha affidato una delle due monoposto in Formula 1 per il 2019.

Rowland era già stato protagonista di una “comparsata” nell'ePrix di Punta de l'Este nel dicembre di 3 anni fa. Era stato chiamato da Mahindra a sostituire Nick Heidfeld e si era difeso decorosamente piazzandosi al tredicesimo posto. A Valencia, nell'ultimo giorno di test ufficiali, Rowland era giù riuscito a girare con tempi migliori rispetto ad Albon malgrado l'asfalto bagnato.

Il pilota, che ha già corso la 24 Ore di Le Mans, è sceso in pista anche in Formula 2. «Nel campionato di Formula E corrono alcuni dei migliori piloti al mondo – ha dichiarato il giovane britannico – è un onore essere stato scelto da Nissan per rappresentare la scuderia nella quinta stagione».

«Non vedo l'ora di mettermi alla prova contro il migliore dei migliori della Formula E: potermi lavorare assieme a Sébestien è un'opportunità incredibile», ha concluso Rowland. Il britannico esordirà il 15 dicembre sul circuito cittadino di Ad Diriyha, in Arabia Saudita.