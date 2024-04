«Problematiche inaspettate», la Formula E cancella gli eventi della serie Nxt Gen Cup che avrebbe dovuto esordire a Misano Adriatico

MISANO ADRIATICO – L'obiettivo annunciato dalla Formula E con l'abbinamento di quattro fine settimane del proprio calendario a quelli della neonata Nxt Gen Cup, la prima serie turismo juniores 100% elettrica aperta a piloti maschi e femmine, era quello di «aiutare la prossima generazione di giovani talenti a entrare nel mondo del motorsport». A quanto pare, tuttavia, le aspiranti promesse del volante dovranno pazientare più del previsto per beneficiare del traino del mondiale a zero emissioni.

In una nota piuttosto burocratica, la Formula E ha spiegato che «gli eventi relativi alla Nxt Gen durante la Stagione 10 dell'Abb Fia Formula E World Championship sono stati cancellati a causa di problematiche inaspettate affrontate dalla serie di supporto». Il debutto del campionato, che si dovrebbe correre con le Lrt Nxt1 sviluppate sulla base della Mini Cooper Se, ossia l'elaborata versione della elettrica a trazione anteriore (fino a 240 cavalli di potenza con la funzione push-to-pass) con batteria è da 30 kWh, un' architettura a 800 Volt e rigenerazione in frenata, era previsto proprio nel fine settimana sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli.

Le gare inaugurali sono state annullate, anche se la serie resta in programma, in attesa che gli organizzatori ne definiscano un nuovo calendario, ma l'abbinamento è stato escluso dalla Formula E, almeno per la stagione in corso. «La Formula E – chiarisce un portavoce del mondiale a zero emissioni - ha già iniziato a organizzare le attività per garantire la continuità e il successo dei prossimi eventi, a partire da un programma rivisto per l'E-Prix di Misano che comprende nuove iniziative come le sessioni di autografi ai box, ulteriori ingressi ai box e attività promozionali in pista».

Il comunicato ufficiale spiega che «la Formula E rimane impegnata nella sua missione di esaltare e promuovere la nuova generazioni di talenti attraverso la Fia Girls on Track e altre iniziative di grande impatto per i giovani». Il programma della Nxt Gen Cup collimava con quello della Formula E non solo a Misano, ma anche a Monaco (27 aprile), a Berlino (11 e 12 maggio) e a Londra (20 e 21 luglio).