Show romano della Cupra Tavascan: il Suv elettrico a fianco delle monoposto di FE

In concomitanza con l’ingresso nella Formula E, il costruttore ha mostrato a Roma la Tavascan, il Suv a batteria che inaugura una nuova era di design e prestazioni con “un’auto divertente e emozionale quasi come un concept”, ha affermato il Direttore di Cupra Italia, Pierantonio Vianello. Nel 2030 il brand sarà 100% elettrico, ma ci sono nuovi modelli in rampa di lancio già dal prossimo anno. “Siamo un marchio nuovo e giovane: liberi di scrivere il futuro dell’auto da una pagina bianca”, ha detto Vianello

La nuova era del brand Cupra prende le forme e lo sprint del Suv coupé 100% elettrico Tavascan, svelato in anteprima italiana in simultanea con la tappa romana della Formula E, a piena dimostrazione della vocazione sportiva ed ecologica del marchio spagnolo. Un doppio debutto per Cupra, che quest’anno per la prima volta gareggia col team Abt Cupra e i piloti Nico Müller e Robin Frijns nella più importante gara mondiale per monoposto elettriche. Cupra Tavascan è “un sogno diventato realtà”, ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra Italia, “capace di concretizzare il concept (svelato nel 2019) in un’auto per il mercato con quasi nessuna modifica”. Nelle concessionarie italiane Tavascan arriverà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 e offrirà agli automobilisti caratteristiche e prestazioni da auto “emozionale”.

“Cupra si identifica col design, l’innovazione, ma soprattutto il divertimento”, ha detto Vianello, con cui abbiamo girato per il paddock di Cupra nel pre-gara dell’E-Prix di Roma. “Siamo un marchio nuovo e questo ci dà la libertà di scrivere la storia. Disegniamo partendo da un foglio bianco su cui possiamo immaginare tutto. Senza un lungo passato cui paragonarci, siamo in grado di guardare dritto al presente e al futuro, cavalcando e anticipando i trend per il gruppo Volkswagen e il mondo dell’auto in genere”. Tavascan è il primo Suv coupé 100% elettrico di Cupra e il secondo modello completamente elettrico dopo Born, che si colloca nel segmento C. “Rappresenta il nuovo linguaggio stilistico di Cupra che verrà trasferito alla futura gamma di elettrificate del brand”, ha evidenziato Vianello.

Da dove nascono le emozioni che Cupra vuole trasmettere l’ha spiegato Werner Tietz, vicepresidente Ricerca e Sviluppo e membro del Cda di Cupra con cui abbiamo parlato nel paddock, davanti ai display che fanno da “plancia di controllo” per le monoposto elettriche. “Sono le linee aerodinamiche e muscolose ad emozionare, gli interni che si ispirano all’architettura barocca di Barcellona e Valencia, con quell’alternanza di pieni e vuoti, di curve sinuose e punte scolpite che catturano gli sguardi ogni volta che passa una Cupra”, ha affermato Tietz. Il manager ha aggiunto: “Tavascan, come tutte le Cupra, vuole essere un’auto che si differenzia. Lavoriamo per dare forma a quello che non c’era, non per mettere sul mercato un’auto come le altre”.

Lungo poco meno di 4,65 metri, con un passo di 2,77 e tetto spiovente (meno di 160 centimetri di altezza), il primo Suv elettrico del brand della galassia Volkswagen sfoggia nel design esterno proporzioni atletiche. Sull’anteriore spiccano i Led Matrix con la firma luminosa a tre triangoli, che la rendono immediatamente riconoscibile e che diventano da ora la sigla del marchio sui prossimi modelli. L’abitacolo ha una caratteristica spina dorsale, Led nascosti nel tessuto, sottili prese d’aria quasi invisibili. “È un’auto che vuole provocare”, ha sottolineato Tietz. “È sensoriale, tattile, vibrante”. L’aerodinamica è, ovviamente, funzionale non solo all’estetica ma alle prestazioni. Tavascan viene offerto in due varianti di potenza: Endurance, a trazione posteriore, con 210 kW (286 Cv) e 545 Nm di coppia, e la Vz, che eroga 250 kW di potenza (340 Cv, grazie ai due propulsori, uno per ciascun asse) e ha un sistema di trazione integrale. Tavascan è, inoltre, equipaggiata con Controllo Adattivo del Telaio (DCC Sport), sospensioni sportive e sterzo progressivo e pneumatici ad alte prestazioni montati su cerchi in lega da 21 pollici.

Sviluppata su una delle varianti della Meb, la piattaforma modulare elettrica del gruppo Volkswagen che consente l’adozione del più avanzato sistema di infotainment con schermo centrale da 15’’, Tavascan monta una batteria da 77 kWh di capacità netta in grado di assicurare fino a quasi 547 chilometri di percorrenza nell’Endurance, mentre nella Vz sono 517 km. Passa 0 a 100 in 5,6’’ sulla Vz, che dispone di sei modalità di guida, una in più – l’esclusiva Traction abbinata alle quattro ruote motrici – rispetto alle cinque standard (Range, Comfort, Performance, Cupra e Individual). La ricarica richiede 30 minuti per passare dal 10% all’80%, ma bastano 7 minuti per recuperare 100 km di autonomia.

Il target di riferimento per Cupra Tascavan resta quello degli amanti della guida sportiva e di chi cerca una cifra stilistica differente. Il brand, fin dall’inizio, è stato capace di catturare un pubblico che elude la maggior parte dei marchi coniugando elettrificazione e performance, design e digitalizzazione. I più giovani sono il traino delle vendite: il Suv Formentor ha attratto acquirenti con un’età media di 43 anni (per i Suv in genere è di 55 anni); per Leon si scende a 34 anni contro i 48 anni di media dei veicoli della stessa categoria. Progettata e sviluppata a Barcellona, Tavascan viene prodotta nello stabilimento Volkswagen di Anhui in Cina specializzato nella mobilità elettrica; l’obiettivo è di oltre 70.000 auto vendute all’anno.

Un risultato più che possibile per un brand che ha venduto 400.000 unità dal primo lancio, pari a un tasso di crescita del 57%. “Gli altri costruttori consolidano, noi galoppiamo”, ha detto il Direttore Vianello. Nel 2022 Cupra ha quasi raddoppiato i volumi: +84% in Italia e +93% a livello globale, con 153.000 unità commercializzate. Nel primo semestre 2023 le Cupra vendute sono ben 107.000, di cui 61.000 Formentor, il Suv coupé sportivo compatto (fino a 310 Cv, trazione integrale 4Drive) che si è dimostrato, finora, il maggior successo commerciale del brand. Ma anche la Bev Born ha fatto molto bene, totalizzando 31mila unità vendute dal lancio.

Cupra sarà un marchio totalmente elettrificato entro il 2030. Nei prossimi anni presenterà “diversi modelli nuovi, di cui abbiamo già anticipato l’elettrificata Terramar e una prossima 100% elettrice basata sul concept Cupra UrbanRebel”, ha affermato Vianello. Attualmente nella gamma elettrificata, oltre a Born e al neo-arrivo Tavascan, ci sono le varianti ibride plug-in di Formentor, Leon e Leon Sportstourer. La presentazione italiana di Tavascan in coincidenza con la tappa della Formula E nella Capitale sottolinea l’impegno di Cupra sulla sostenibilità e la sua passione per il motorsport. Il debutto nell’e-Prix non è un debutto assoluto nelle gare elettriche: Cupra ha trascorso gli ultimi quattro anni a reinventare il motorsport e a vincere.

Il costruttore ha sviluppato l'e-Racer – la prima turismo da corsa 100% elettrica al mondo – e ha vinto due volte il mondiale Fia Etcr, il primo campionato automobilistico da turismo completamente elettrico, portando a casa il doppio titolo Piloti e Costruttori nel 2021 che nel 2022. Anzi, nel 2022, i piloti Cupra Eks hanno fatto tris prendendosi tutte e tre le prime posizioni nella classifica finale della stagione. Cupra partecipa da sempre anche all’Extreme E, la serie di gare off-road dedicate ai Suv 100% elettrici che ha l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza sulle azioni che ciascuno di noi può intraprendere per proteggere il pianeta.

Per la prova italiana dell’edizione 2023 che si è corsa in Sardegna la scuderia Abt Cupra Xe ha arruolato un vero specialista dei rally, il pilota francese Sébastien Loeb, alla guida della Cupra Tavascan Xe. La partecipazione del team Abt Cupra Formula E nella “regina” di tutte le piattaforme racing elettriche avrà un enorme impatto sul brand grazie alle capacità di innovazione tecnica e alla visibilità globale che la Formula E offre. Sia Abt che Cupra rafforzeranno la loro relazione come main partner nel team, dove Mahindra Racing fornisce la tecnologia per il propulsore.