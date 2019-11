Virgin, veloce come i costruttori. Il team britannico utilizza i propulsori Audi

ROMA - Tra i sicuri protagonisti della prossima stagione di Formula E, il team Envision Virgin Racing. Una certezza nel panorama delle monoposto elettriche, presente sin dal biennio d’esordio 2014-2015. Una squadra che dalla scorsa stagione ha cambiato fornitore per quel che concerne la componente elettrica, passando dai propulsori dei francesi di DS, a quelli tedeschi di Audi. Confermata invece la line up dei piloti. Infatti sulle monoposto dell’istrionico Richard Branson (ora di fatto del Gruppo Envision), siederanno nuovamente il britannico Sam Bird e l’olandese Robin Frijns. Il primo dei due è una presenza fissa all’interno del team Virgin, pilota di riferimento sin dagli esordi.

Una squadra che ha sempre lottato per le posizioni di vertice, sia nella classifica costruttori, sia in quella piloti, dimostrando di avere lo stesso passo degli “ufficiali”. «Non vedo l’ora – ha raccontato Sam Bird – che inizi la sesta stagione. Come team abbiamo già dimostrato che la nostra esperienza è un gran punto di forza, terminando il 2019 con un piazzamento in top-3. Dobbiamo usare questa base per spingerci ancora più in alto. Sono contento che avremo ancora con noi Robin, abbiamo lavorato sodo durante l’estate e siamo pronti per i test di Valencia».

Affermazioni di chi punta ovviamente alla vittoria, come dimostrano i tempi fatti registrare durante la sessione di test collettivi che si è tenuta in Spagna, presso l’autodromo di Riccardo Tomo di Valencia. E dove, nel primo giorno di prove, è stata proprio la monoposto di Bird a svettare rispetto al resto della concorrenza. Mentre nel secondo giorno di test è stato invece il compagno di squadra Frijns a guardare tutti dall’alto della classifica.

Conferme che fanno da auspicio per una stagione da protagonisti, certi delle prestazioni dell’elettronica Audi, che nel biennio appena trascorso ha dimostrato di sapersi adattare alla perfezione alle monoposto Virgin, tanto che in più di un’occasione le vetture del team britannico sono state davanti a quelle della squadra ufficiale. Il team del Gruppo Envision ha pressoché le medesime possibilità di un Costruttore, dato che ha inizio anno ha predisposto un importante lavoro di ristrutturazione del quartier generale sito a Silverstone Park.

Un’espansione che ha introdotto un nuovo simulatore di guida. Sylvain Filippi, amministratore delegato del team, ha dichiarato: «Essendo uno dei team di Formula E fondatori e di maggior successo, è fantastico veder crescere la squadra di anno in anno. Trasferirsi a Silverstone Park è stata una scelta ovvia a causa delle strutture, competenze e attività affini alla nostra portata. Ora, dopo due anni, siamo in grado di attuare la seconda fase dello sviluppo, grazie all’investimento e alla lungimiranza dei nuovi proprietari di maggioranza del team, Envision Group».