Mini Clubman fresca di restyling. Dinamismo e agilità al top 2.0 turbo benzina da 306 cv

MILANO - Prima ancora che il Salone di Francoforte, dove ha fatto la sua prima apparizione pubblica a un grande appuntamento internazionale, chiudesse i battenti la Mini Paceman fresca di restyling è stata presentata ufficialmente alla stampa italiana nel corso di un evento che, tra Milano e le strade spesso tortuose della vicina Brianza, ha consentito di metterne alla prova il dinamismo e l'agilità.

Con risultati ampiamente soddisfacenti, addirittura entusiasmanti nel caso della principale novità meccanica che ne ha accompagnato il rinnovamento: il 2.0 turbo a benzina con tecnologia TwinPower in grado di erogare ben 306 cv con una coppia massima di 450 Nm che sulla strada ha esibito prestazioni eccellenti, favorite dall'ottima intesa tra il motore e il cambio automatico sportivo Steptronic a 8 marce, accelerazioni brucianti (passa da 0 a 100 km orari in 4,9 secondi), un assetto equilibrato e una tenuta di strada impeccabile enfatizzata dalla trazione integrale All4. Un comportamento da vera sportiva che si fa perdonare sia una certa tendenza all'alleggerimento dello sterzo quando si spinge a fondo il pedale dell'acceleratore, sia il comfort che – soprattutto quando si guida in modalità Sport – risente degli pneumatici ribassati montati su cerchi (quasi esagerati) da 19 pollici.

Con un prezzo di 44.100 euro, questa muscolosa versione si colloca al vertice di una gamma – alla quale si aggiungerà successivamente al lancio – il cui listino parte da 26.250 euro e che comprende le consuete versioni One, Cooper e Cooper S (quest'ultima anche con trazione integrale), con potenze di 102, 136 e 192 cv per le unità a benzina e di 116, 150 e 190 cv nel caso dei turbodiesel. Immutata l'offerta dei livelli di allestimento Classic, Exclusive, Business e Sport (quest'ultimo non previsto per le Clubman One), mentre tra gli optional i pacchetti Comfort, Driving Assistant, Led Lights e Connected Navigation – tutti declinati anche nella più ricca variante Plus – ampliano quasi all'infinito le possibilità di personalizzazione della vettura, tra cui spicca l'inedita Mayfair Edition. Una ricca e raffinata serie speciale che ai numerosi dettagli estetici esclusivi abbina una serie di contenuti opzionali il cui prezzo – rispetto all'acquiso separato dei singoli componenti – rappresenta per il cliente un vantaggio nell'ordine dei 5.000 euro.

Dal punto di vista estetico, nella rinnovata Clubman si fanno notare l'aspetto più incisivo della griglia e ii Led (opzionali) per i gruppi ottici anteriori con funzione Matrix di gestione automatica degli abbaglianti, per i fendinebbia e per i fari posteriori ad andamento orizzontale il cui look ricorda l'Union Jack, la bandiera del Regno Unito.

Le nuove funzioni della Mini Connected App che, opportunamente aggiornata, consente di gestire a distanza numerose funzioni informative della vettura, il display centrale da 6,5 o 8,8 pollici, la Sim 4G integrata nella vettura, i numerosi sistemi di assistenza alla guida e di ausilio alla sicurezza sono in grado di soddisfare le aspettative dell'esigente clientela di una compatta premium, che tra l'altro si distingue per la capacità di carico tutt'altro che... Mini grazie al bagagliaio – accessibile tramite il classico portellone a due ante – il cui volume spazia da 360 a 1.250 litri.