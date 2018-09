Heron Yacht avanti tutta: dopo il 56 ecco il progetto del 38. Sarà day cruiser o WA, con motori entro o fuoribordo

GENOVA - Per ora è soltanto un progetto. Ma lo studio è avanzato e presto la barca diventerà realtà. Parliamo dell’Heron 38, fratellino minore dell’Heron 56, opera prima dell’omonimo cantiere di Fiumicino, subito segnalatosi all’attenzione generale per l’originalità dello stile e lo spirito d’innovazione.

Dopo l’interesse e la curiosità suscitati dalla prima imbarcazione messa in acqua, e dal successivo sviluppo del prototipo con due nuove versioni (Open e T-Top), il cantiere romano ha presentato al Salone di Genova il piano di ampliamento della gamma, che prevede, come detto, la realizzazione di una imbarcazione più piccola, ovvero lunga 11,65 metri ft (ma omologabile a 9,99, come natante), capace di soddisfare una clientela più ampia.

Per affrontare la sfida con una concorrenza molto forte nel segmento, in casa Heron puntano su uno stile ispirato palesemente al modello più grande, ritenendo la riconoscibilità un punto fermo irrinunciabile. Il design è stato dunque sviluppato, come per l’Heron 56, dallo studio SC Superyacht Design di Roma. E anche sul nuovo 38 il punto fermo dell’imbarcazione rimarrà lo scafo, derivato da quello del progenitore progettato dall’architetto Massimo Picco.

La carena manterrà quindi le stesse linee d’acqua con superfici completamente lisce, prive di pattini di sostentamento idrodinamico, step e redan. «Ciò – viene spiegato – allo scopo di garantire minima resistenza all’avanzamento, ottime doti di navigazione e consumi limitati».

Il progetto prevede due diversi modelli con le stesse dimensioni d'ingombro massimo: in versione Walkaround o Day Cruiser, ambedue con possibilità di motorizzazione entrofuoribordo (2x400 hp D6 Volvo Penta DuoProp Stern Drives) o fuoribordo (2x350 hp). Per la prima soluzione, il cantiere prevede una velocità massima di 40 nodi; per la seconda di 41. Ma per ora si tratta di calcoli teorici.

Di base, la barca presenterà un grande pozzetto, nonché una generosa plancia poppiera. Sono state ideate, comunque, diverse soluzioni affinché le superfici esterne risultino personalizzabili su richiesta del cliente. I vari layout prevedono opzioni differenti con prendisole centrale, divanetto contrapposto trasformabile in prendisole mediante l’abbassamento del tavolo, divanetto a C laterale con tavolo e chaise lounge. L’area di coperta è stata concepita per ospitare un mobile cucina/bar dotato di frigo, sportelli contenitori e top di lavoro. La zona cottura e il lavello saranno nascosti da uno sportello a ribalta.

Tre ampi sedili regolabili sono previsti per la zona timoneria, realizzata sulla tuga anteriore. Il tambuccio in plexiglass permetterà l’accesso sottocoperta, mentre la plancia di comando sarà rifinita con un pannello curvo rivestito in materiale pregiato (legno o carbonio) sul quale vengono installati i sistemi di navigazione per monitoraggio e controllo. Nella murata interna sono previsti vani per l’alloggiamento dei parabordi.

Anche alcuni dettagli saranno realizzati ispirandosi al modello maggiore. Il discorso riguarda dunque anche il roll-bar, che sarà aggettato verso proravia. Nelle varie configurazioni esterne, per aumentare le zone d’ombra è prevista, su richiesta, l’installazione di una serie di pali di supporto (con alloggiamenti dedicati) per tende a protezione degli ospiti. Il rivestimento delle aree calpestabili di coperta sarà in teak sintetico.

Relativamente agli interni, si profilano invece sostanziali le differenze tra le varie versioni dovute anche alle maggiori volumetrie disponibili nell’allestimento equipaggiato con motorizzazione fuoribordo. Le personalizzazioni prevedono comunque la scelta di layout studiati in base alle esigenze specifiche, con possibilità di cabina matrimoniale e bagnetto in varie disposizioni.