EV9, viaggio in ammiraglia sul “testimone” del futuro. Primo test con il gioiello più avanzato di Kia che sorprende per agilità

La prova dell’EV9 non è un gioco di parole, ma la breve storia del primo test che la Kia ci ha concesso di fare in Corea con il grande Suv elettrico che diventa la sua ammiraglia globale. Qualcuno potrebbe dire che in patria ha la K9 con motore V8 e in Nordamerica ha un Suv da 5 metri come la Telluride, ma la EV9 va oltre per confini, tecnologia e per come proietta nel futuro tutto quello che Kia possiede e vuole essere. Parliamo di un Suv lungo 5,01 metri, largo quasi due e alto 1,75 con un passo di 3 metri e 10 cm ed uno stile netto e squadrato che vedremo anche sulle altre Kia del futuro. Eppure questo colosso ha un cx di 0,28 e un abitacolo che può ospitare 7 o 6 sedili con due opzioni per la seconda fila: la prima permette di ruotarli di 180 gradi ottenendo un salottino viaggiante, la seconda di distendersi come in una business class. Il bagagliaio va da un minimo di 330 ad un massimo di 2.300 litri, grazie al sistema di abbattimento elettrico, e in più ci sono i 53 litri del vano anteriore che diventano 90 nella versione a trazione posteriore. Le sospensioni posteriori autolivellanti aiutano a gestire al meglio fino a 2,5 tonnellate di traino per la versione a due motori e trazione integrale che ha 283 kW e ben 700 Nm per uno 0-100 km/h in 5,3 secondi ed un’autonomia di 497 km mentre la versione a trazione posteriore da 150 kW può percorrere fino a 563 km senza soste.

La batteria ha una capacità di 99,8 kWh ed è ricaricabile fino a 270 kW, semplicemente infilando la spina (plug&charge), inoltre permette sia la ricarica bidirezionale V2G sia il cosiddetto V2L, ovvero la possibilità, attraverso un comodo adattatore, di ricaricare un’altra vettura o di alimentare un forno da campo, un frigorifero portatile o la pompa per il canotto. Merito della piattaforma E-GMP con architettura elettrica a 800 Volt che rappresenta lo stato dell’arte insieme ad altre tecnologie come i motori a 6 fasi e gli inverter al carburo di silicio. Praticità e spazio a parte, l’abitacolo guarda al comfort con la climatizzazione trizona a pompa di calore e i sedili riscaldati e ventilati, ma anche all’ambiente utilizzando materiali di origine biologica o riciclati, toni cromatici ispirati all’acqua e una tecnologia che permette di aggiornare over-the-air tutta l’interfaccia uomo-macchina, di utilizzare lo smartphone come la chiave della vettura e di avere una dotazione di sicurezza già pronta per la guida autonoma di livello 3. Un trionfo del digitale, raccontato dai due schermi da 12,3” che il guidatore si trova di fronte e dai retrovisori sostituiti da due telecamere.

La EV9, con le sue dimensioni e il suo carico di tecnologia, potrebbe incutere inizialmente un po’ di timore, invece basta poco per prenderci confidenza. Le dimensioni si percepiscono e, una volta capito come funziona il selettore del cambio sul piantone, i motori elettrici la muovono con scioltezza sin dallo spunto. Il guidatore può scegliere tra quattro modalità di guida (più la Snow per la versione AWD) e 6 livelli di recupero tra cui quello automatico, quello nullo e quello che invece permette di regolare la decelerazione modulando il sollevamento del piede dall’acceleratore. Una volta imparato ad utilizzarlo, il pedale del freno servirà solo ai semafori. Per il resto, la sensazione è che la EV9 sia più piccola e leggera di quanto non lo sia in realtà, grazie anche ad un assetto indovinato, a freni che rispondono sempre in modo corretto ed uno sterzo ben calibrato. In salita e nei sorpassi ci sono 700 Nm pronti a rispondere “presente” e, se invece vi trovate a viaggiare in autostrada a velocità costante, vi potrete godere la silenziosità della EV9 con un livello di consumi davvero buono per un veicolo di questa stazza e potenza. La nuova Kia EV9 è già disponibile in due versioni: Earth 2WD a 76.450 euro e GT Line AWD a 81.650 euro, entrambe con 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato e di connettività.