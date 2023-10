Kia, accelerazione elettrica: gli EV Day segnano una svolta profonda per diventare leader

Non è un cambiamento, è una rivoluzione. Certo, la transizione energetica è un corposo dossier che va preso con impegno e decisione. Molto seriamente, senza esitare un attimo. Il cambio di andatura, infatti, non può essere paragonato a nessuno dei passetti migliorativi che hanno caratterizzato il percorso evolutivo dell’auto nella sua storia ultra secolare. Si tratta di ripensare l’intera mobilità e proporla all’incessante progresso sotto una luce diversa che «la renderà più amica del pianeta e dell’umanità». Finalmente si è trovata una quadra che non mette uno contro l’altro due diritti fondamentali della società moderna. Da una parte, l’indispensabile libertà di muoversi. Dall’altra, i diritti sacrosanti alla vita e alla salute ai quali nessuno di noi può rinunciare, neanche se fosse consenziente. Ebbene, la sostenibilità corposa del terzo millennio ha consentito alla tecnologia e all’industria di fare promesse ambiziose. In un tempo tutto sommato relativamente breve, i trasporti terrestri, soprattutto quelli su strada, saranno a zero emissioni e zero incidenti e non alimenteranno più l’ingente contributo di vite umane dovute al comportamento distratto o irresponsabile dell’uomo.

Detto così potrebbe sembrare banale, in realtà è una svolta enorme. In gran parte realizzabile grazie all’utilizzo dell’alimentazione elettrica, in particolare quella a batterie, e alla totale digitalizzazione che porterà alla guida autonoma. Fra gli artefici e i protagonisti di tutto questo cambiamento sicuramente c’è la Kia che, negli ultimi tempi, ha fatto progressi enormi, sia come “volumi” che come “qualità”. I veicoli Kia sono globali e ricevono consensi in ogni angolo dei diversi continenti. Apprezzatissimi dal mercato per l’ingegneria ed il design che spostano la lancetta decisamente verso orizzonti premium. Nel 2030, per tutti un anno topico sulla via della transizione, le nuove Kia prodotte saranno 4 milioni l’anno, vendute in oltre 160 paesi. Molte di queste avranno un’impronta totalmente ecologica, dal punto di vista delle emissioni durante l’utilizzo, ma “green” anche per quanto riguarda tutti i materiali utilizzati ed i relativi processi produttivi. Il futuro non si affronta a fari spenti. Chi ha visione sa esattamente cosa fare e programma prendendo i conseguenti impegni. Kia è uno dei brand più avanti nel processo di elettrificazione. Dispone di una sofisticata piattaforma nativa elettrica (E-GMP) già da qualche anno che ha consentito alla casa di essere la prima coreana a conquistare il prestigioso premio di “Auto dell’Anno” in Europa (con la EV6 nel 2022).

Il costruttore orientale ha tanta carne al fuoco sull’argomento e, nelle scorse settimane, ha organizzato il suo primo “EV Day”, prendendo formalmente l’impegno di ripetere l’appuntamento ogni dodici mesi, tanti saranno i cambiamenti e le strategie sullo strategico tema. Si tratta di una “EV Revolution” in cui è stato illustrato il concetto di “EV per tutti” tanto caro al marchio. Ad aprire ufficialmente i lavori della prima puntata andata in onda fra le mura amiche di Yeoju, è stato Ho Sung Song, Presidente e CEO dell’azienda. Una conferma che l’evento ecologico era al massimo livello.



«Kia è fortemente concentrata nel fornire soluzioni alle preoccupazioni che continuano a causare esitazioni quando si tratta di acquistare auto “zero emission” - ha spiegato il numero uno - soddisferemo le aspettative dei clienti, offrendo una gamma completa di veicoli elettrici a vari livelli di prezzo e migliorando la disponibilità di infrastrutture di ricarica. In qualità di fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, la transizione di Kia verso le vetture a batterie è un obbligo, non un’opzione. Sviluppando una tecnologia EV avanzata, un design audace con servizi intuitivi e applicandoli a tutta la nostra gamma. Il nostro obiettivo finale è quello di fornire il valore unico di Kia al maggior numero possibile di persone. L’accelerazione verso l’elettrificazione inizia ora».