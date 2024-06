Antonello Coletta (Ferrari): «Siamo soddisfatti della vettura e della squadra ma chiediamo più controlli sul tema gomme»

LE MANS – Dopo l’incredibile successo nell’edizione del Centenario, quest’anno Ferrari è chiamata a mantenere lo scettro cercando di bissare il successo nella 24 Ore di Le Mans. Impresa di certo non facile ma, sicuramente, non impossibile. Anche il primo scorcio della stagione della Ferrari nel Mondiale Endurance non è andato esattamente come previsto, a Maranello sanno che l’obiettivo sul circuit de la Sarthe è alla loro portata.

Alla vigilia della maratona francese Antonello Coletta, responsabile Ferrari Endurance e Corse Clienti, ha voluto innanzitutto fare un bilancio delle prime gare della stagione. Poi, parlando della 24 Ore di Le Mans ha sollevato una questione decisamente interessante. Infine la conferma che anche nel prossimo anno ci sarà una terza Ferrari 499P LMH clienti nel FIA WEC.

Facendo un bilancio delle ultime due gare, Coletta ha fornito un’analisi lucida e puntuale: «Se osserviamo la nostra posizione di campionato in relazione alla competitività di Imola e Spa, non possiamo certo essere contenti. Siamo soddisfatti delle prestazioni della vettura e di come la squadra è cresciuta da un anno a questa parte. A Imola eravamo tra i primi tre in qualifica, poi in gara stavamo andando bene fino alla pioggia. Abbiamo analizzato tutto facendo tesoro di ciò che è accaduto. A Spa occupavamo i primi due posti prima dell'interruzione e penso che avremmo potuto sicuramente occupare due posizioni sul podio, se non il gradino più alto. Dopo la gara abbiamo fatto reclamo, stiamo aspettando l’esito dell’appello».

Coletta si è quindi detto estremamente soddisfatto del progetto LMH: « Siamo gli unici Costruttori che non hanno mai speso gettoni per evoluzioni, credo sia giusto sottolineare la bontà del progetto della vettura e di tutta la squadra, che continua ad essere giovane perché ha debuttato solo l'anno scorso e ancora cresce ad ogni gara. Stiamo capendo sempre più la 499P e fino ad ora non è stato ritenuto opportuno apportare sviluppi perché prima vogliamo conoscere al 100% quello che abbiamo prima di modificare qualcosa».

Ovviamente la competizione porta a continui progressi e anche la 499P subirà un’evoluzione: «Stiamo finendo di capire il pacchetto che abbiamo – ha affermato il manager romano – Sono state individuate aree di miglioramento, l'obiettivo è finalizzare l'evoluzione e poi capire quando renderlo operativa, se nella seconda metà di stagione oppure l'anno prossimo. La scelta definitiva non è ancora stata presa, vedremo come andrà Le Mans e poi valuteremo».

Quella che andremo a vivere sarà la prima 24 Ore di Le Mans in cui i team non potranno pre-riscaldare le gomme prima di montarle sulle vetture. In merito a questo argomento, Coletta ha espresso un pensiero molto critico: «La questione pneumatici è molto importante e non deve essere presa sottogamba. Nelle gare passate abbiamo già visto che qualcuno è stato molto bravo ad avere gomme più calde all’uscita dei box. Sarà importantissimo che le autorità sportive controllino le temperature delle gomme al momento che verranno montate sulle auto. Perché su una pista come Le Mans ciò potrà comportare un guadagno di oltre 15 secondi».

Infine la conferma che anche il prossimo anno vedremo tre Ferrari sulla grigia del WEC: « Mettere in campo una terza vettura è stato un grandissimo sforzo quest'anno – ha raccontato Coletta – ma siamo molto contenti di questa scelta perché ci fornisce una maggior raccolta dati. Avere un team satellite è sicuramente di grande aiuto su tutto e una occasione in più nell'ottenere un bel risultato finale. A questo punto la conferma della terza 499P è certa, non sono previste ulteriori aggiunte al momento, anche perché vogliamo consolidare il pacchetto esistente».